Снизить плату за обучения в вузах из-за дистанционки хотят в Госдуме

По мнению разработчиков законопроекта, качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало - преподаватели только рассылают задания.

Снижение стоимости обучения в случае перехода на «дистанционку» позволит студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчёте стоимости обучения в вузах для очников, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, заявил соавтор проекта, зампред Комитета палаты по образованию и науке Максим Зайцев, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения полностью на «дистанционку».

Как подчеркнули авторы инициативы, в ряде случаев учёба в дистанционном формате сводилась к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения. По мнению разработчиков, качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало.

«Таким образом, фактическая вовлечённость обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний», — отмечается в документе.

Кроме того, депутаты заявили, что вузы несут ответственность за качество образования. Таким образом, снижение стоимости обучения в случае перехода на «дистанционку» позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать такую систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

Ранее стало известно, что более двух десятков студентов-платников Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова готовят коллективный иск к вузу. В нём истцы ссылаются на договор, в соответствии с которым обучение должно осуществляться в очной форме. Однако весной в условиях пандемии у студентов, по их словам, отсутствовала возможность проведения полноценной практической и лабораторной работы.