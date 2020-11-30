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Заботиться о доходах россиян призвал чиновников Путин

19:25 30.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент отметил, что это процесс многовекторный, он касается и создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестпроектов.

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Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения

Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — сказал он на онлайн-встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым 30 ноября.

Президент отметил, что это процесс многовекторный, он касается и создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестпроектов.

"Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера", — добавил глава государства.

Требует внимания и вопрос с аварийным жилым фондом, считает президент.

"Аварийного жилья многовато", — сказал Путин, отметив, что объемы строительства снизились и на душу населения, и по абсолютным величинам.

"На это нужно обратить особое внимание, тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции — сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете. Требуется ваше личное внимание здесь, так же как и к доходам населения", — обратился президент к Цынденову.

По данным Росстата, во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8,4% по сравнению с тем же периодом 2019-го. В третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8%.

доходы на душу населения снизились тенденции Владимир Путин
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От редакции

Власть заботится о ваших доходах?

Аноним, 30 ноября 2020 19:33
Всех обложил штрафами, стариков запер по домам - теперь можно немножко и озаботиться. Поди еще и предстоящий рост цен на ЖКХ отменит?

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