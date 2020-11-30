Садист-насильник до смерти запытал 18-летнюю девушку в своем гараже. Вся деревня боится

Он глумился над ней несколько часов, пока та не потеряла сознание. Врачи обнаружили в ее теле десятки металлических предметов. Соседи опасаются, что изверг может избежать наказания.

Деревенский садист-насильник до смерти запытал 18-летнюю в гараже

В Брянской области мужчина обвиняется в жестоком убийстве 18-летней девушки. Он пытал Ирину несколько часов. Жители деревни Кожемяки, где произошло убийство, требуют для садиста справедливого наказания и боятся, что Владимир Захарёнок избежит наказания. Ведь если его признают психически больным, то спустя несколько лет после лечения он может вернуться.

Утро жительницы небольшой деревни Кожемяки Татьяны Качуры начинается с обхода соседских домов. После зверской расправы над 18-летней девушкой она по просьбе семьи и всех неравнодушных инициировала сбор подписей. Люди требуют самого жесткого наказания для насильника, передает НТВ.

35-летний Владимир Захарёнок — так зовут подозреваемого, который, по версии следствия, до смерти замучил молодую девушку. Надругательство происходило в его гараже. С жертвой мужчина был знаком. Он глумился над ней несколько часов, пока та не потеряла сознание. Потом позвонил Татьяне Галкиной со словами: забирайте дочь.

Татьяна Галкина, мать погибшей: «Она только сказала: „Мам, у меня болит живот очень“. Бледная как смерть была, руки ледышки. Мы по дороге вызвали сразу скорую».

Осмотрев пациентку, врачи обнаружили в ее теле десятки металлических предметов. Отвечать на вопросы девушка уже не могла. Потеряла слишком много крови. Во время операции ее сердце остановилось.

Андрей Белоножко, главный врач Почепской центральной районной больницы: «Была проведена операция, собрана группа, нашли посторонние предметы, которые стали причиной воспаления».

Погибшая — одна из десяти детей Татьяны Галкиной. Много лет назад (тогда семья жила в Московской области) Галкину с мужем лишили родительских прав. Почему так произошло, женщина толком не объясняет. Детей определили в приют. Кого-то потом забрали приемные родители. Но Ира не прекращала общаться с мамой. И когда ей исполнилась 18 лет, решила навестить ее. Приехала в Брянскую область.

Следователям удалось буквально по минутам восстановить картину происшествия, допросив сестру погибшей девушки, которая была с ней в тот вечер. Признания Екатерины Хренковой шокировали. По ее словам, она когда-то тоже подвергалась домогательствам со стороны этого соседа. После чего обратилась в полицию. Но потом под давлением отказалась от показаний. Непонятно другое: почему она продолжала общаться с насильником и зачем познакомила с ним родную сестру?

Екатерина Хренкова, сестра погибшей: «Помню, когда он меня один раз изнасиловал, больше меня пальцем не трогал. Я у него ночевала иногда, помогал нам, что-то давал. Мы гуляли с ним».

Жители деревни говорят, что подозреваемый опасен для общества. Ранее, по их словам, он уже избегал наказания за кражи и изнасилования. Известно также, что вероятный насильник жил с матерью. По словам односельчан, Тамара Захарёнок могла покрывать сына. Сейчас ворота их дома закрыты, на звонки никто не отвечает. Соседи говорят, что после задержания Владимира Захарёнка его мать спешно распродала хозяйство и уехала в глухую деревню к родственникам. Следствие полагает, что она может быть причастна в преступлению — вместе с сыном заметала следы.

Тамара Захарёнок и после ареста сына продолжает держать в страхе весь поселок, говорят местные жители. Многие получали с незнакомых номеров угрозы с требованием не давать показания против Владимира.

Сейчас Владимир Захарёнок находится в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас правоохранители планируют опросить соседей и выяснить, был ли причастен обвиняемый к другим преступлениям.