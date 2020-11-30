Как отмечать новогодний корпоратив: Требования к праздникам в Бердске и Новосибирской области утвердил губернатор Травников

Правила распространяются как на корпоративные банкеты, так и на детские утренники до 15 января 2021 года.

Правительство региона одобрило требования к проведению новогодних праздников в период ограничений по коронавирусу

В Новосибирской области определены требования к проведению новогодних праздников. Соответствующий документ был одобрен 30 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в срок по 15.01.2021 допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется исходя из расчета один посетитель на 4 кв. м, но не более 50 человек.

Новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00, а начаты не ранее 08:00. Остается обязательным условием размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра.

Оказание услуг общественного питания по доставке заказов и обслуживание навынос по-прежнему не ограничены, в том числе и по времени.

Условия оказания услуг общественного питания при проведении новогодних корпоративных и иных аналогичных мероприятий регламентированы изменениями в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п, разработанное в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Члены правительства одобрили представленный проекту постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п».

Напомним, предложения регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, касающиеся организации работы в период новогодних каникул, а также продления режима повышенной готовности в Новосибирской области до окончания эпидсезона – до 31 марта 2021 года – были анонсированы на оперативном совещании 30 ноября.

Документы будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.