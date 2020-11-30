30.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Как отмечать новогодний корпоратив: Требования к праздникам в Бердске и Новосибирской области утвердил губернатор Травников

20:20 30.11.2020 Фото: Nso.ru
0

Правила распространяются как на корпоративные банкеты, так и на детские утренники до 15 января 2021 года.

% name% title
Правительство региона одобрило требования к проведению новогодних праздников в период ограничений по коронавирусу

В Новосибирской области определены требования к проведению новогодних праздников. Соответствующий документ был одобрен 30 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.

Как доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в срок по 15.01.2021 допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется исходя из расчета один посетитель на 4 кв. м, но не более 50 человек.

Новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00, а начаты не ранее 08:00. Остается обязательным условием размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра.

Оказание услуг общественного питания по доставке заказов и обслуживание навынос по-прежнему не ограничены, в том числе и по времени.

Условия оказания услуг общественного питания при проведении новогодних корпоративных и иных аналогичных мероприятий регламентированы изменениями в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п, разработанное в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Члены правительства одобрили представленный проекту постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п».

Напомним, предложения регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, касающиеся организации работы в период новогодних каникул, а также продления режима повышенной готовности в Новосибирской области до окончания эпидсезона – до 31 марта 2021 года – были анонсированы на оперативном совещании 30 ноября.

Документы будут опубликованы на сайте правительства Новосибирской области.

коронавирус корпоратив мероприятия обслуживание праздник утренник Андрей Травников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовитесь к Новому году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался создатель глазированных сырков Борис Александров от COVID-19
21:13 30-11-2020
Скончался создатель глазированных сырков Борис Александров от COVID-19
Освободят от взносов на капремонт жителей новостроек. На какой срок?
20:55 30-11-2020
Освободят от взносов на капремонт жителей новостроек. На какой срок?
Снизить плату за обучения в вузах из-за дистанционки хотят в Госдуме
20:51 30-11-2020
Снизить плату за обучения в вузах из-за дистанционки хотят в Госдуме
3 любимых блюда жителей Советского Союза
20:50 30-11-2020
3 любимых блюда жителей Советского Союза
На выплаты семьям с детьми в пандемию-2020 ушло свыше 1,5 млрд рублей
20:36 30-11-2020
На выплаты семьям с детьми в пандемию-2020 ушло свыше 1,5 млрд рублей
БердскКак отмечать новогодний корпоратив: Требования к праздникам в Бердске и Новосибирской области утвердил губернатор Травников
20:20 30-11-2020
Как отмечать новогодний корпоратив: Требования к праздникам в Бердске и Новосибирской области утвердил губернатор Травников
С Днем хоккея поздравления в стихах на 1 декабря 2020 года
20:20 30-11-2020
С Днем хоккея поздравления в стихах на 1 декабря 2020 года
Садист-насильник до смерти запытал 18-летнюю девушку в своем гараже. Вся деревня боится
19:52 30-11-2020
Садист-насильник до смерти запытал 18-летнюю девушку в своем гараже. Вся деревня боится
Диего Марадона успел оставить последнюю волю за месяц до смерти. Что пожелала легенда спорта?
19:50 30-11-2020
Диего Марадона успел оставить последнюю волю за месяц до смерти. Что пожелала легенда спорта?
Что заказать одинокие старики на самоизоляции могут в Новосибирской области? Перечень
19:40 30-11-2020
Что заказать одинокие старики на самоизоляции могут в Новосибирской области? Перечень