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На выплаты семьям с детьми в пандемию-2020 ушло свыше 1,5 млрд рублей

20:36 30.11.2020 Фото: pixabay.com
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Министр труда напомнил, что для семей с двумя детьми нацпроектом «Демография» предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредитования.

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На поддержку семей с детьми в 2020 году выделили свыше 1,5 трлн рублей

В этом году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было выделено более 1,5 трлн рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«В 2020 году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было направлено свыше 1,5 трлн рублей, из которых почти 600 млрд рублей — это дополнительные меры поддержки для семей с детьми в условиях распространения пандемии», — сказал он.

Министр напомнил, что для семей с двумя детьми нацпроектом «Демография» предусмотрена льготная ипотека на весь срок кредитования. С начала года такой возможностью воспользовались 58 тысяч семей.

«Для многодетных семей, где третий ребёнок родился после 1 января 2018 года, предусмотрена выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. На данный момент она предоставлена почти 82 тысячам семей», — заявил Котяков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит дополнительно 62 миллиарда рублей на выплаты семьям на детей от трёх до семи лет, в целом на такие пособия в 2020 году будет выделено 123 миллиарда рублей.

выплаты ипотека меры поддержки погашение семьи срок кредитования Антон Котяков
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