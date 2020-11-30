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Освободят от взносов на капремонт жителей новостроек. На какой срок?

20:55 30.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соответствующий законопроект разработан группой депутатов от ЛДПР. Он позволит устранить правовой пробел.

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Жителей новостроек освободят на пять лет от взносов на капремонт

В Государственную Думу поступил законопроект об освобождении на пять лет жителей новостроек от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект разработан группой депутатов от ЛДПР.

«Предлагается уравнять права граждан разных субъектов Российской Федерации по оплате взносов на капитальный ремонт, а именно внести изменения в часть 2 статьи 169 и часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, которые позволят собственникам новостроек не уплачивать взносы на капитальный ремонт в течение 5 лет после сдачи дома в эксплуатацию», - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, сегодня решение об установлении сроков, когда не уплачиваются взносы на капремонт, принимают субъекты РФ. В этой связи на территории РФ они разнятся. Подготовленный законопроект позволит устранить данный правовой пробел.

взносы капитальный ремонт новостройка субъекты
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