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Путин запрещает муниципальным и госчиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство

22:18 30.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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В законопроекте указано, что госслужащие, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

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Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Также чиновники будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

В законопроекте указано, что госслужащие, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

Запрет на иностранное гражданство распространяется на главу Банка России и губернаторов.

Помимо этого, президент предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут.

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