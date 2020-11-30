Путин запрещает муниципальным и госчиновникам иметь второе гражданство и вид на жительство

В законопроекте указано, что госслужащие, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Также чиновники будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

В законопроекте указано, что госслужащие, которые в течение полугода после вступления документа в силу не подтвердят отсутствие иностранного гражданства, будут уволены.

Запрет на иностранное гражданство распространяется на главу Банка России и губернаторов.

Помимо этого, президент предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут.