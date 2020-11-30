Фото: Обваливаются берега Бердска, снесло в море тропинку

Лес изменился не только обвалами, а еще и количеством людей, посещающим его. Это не 10 лет назад, когда были одни только лыжники и рыбаки. Дорогу укатали, как улицу.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Иван Петров:

-Сегодня я оказался на низких берегах Микрорайона и увидел довольно-таки душераздирающую картину. Большие обвалы берегов, тропинку, по которой ходили отдыхающие, совсем снесло (фото номер 2 и 3).

Короче, печальное зрелище на берегу в бердском лесу. Еще я заметил, что лес изменился не только обвалами, а еще и количеством людей, посещающим его. Это не 10 лет назад, когда были одни только лыжники и рыбаки. Дорогу, которая поперечная, так сказать, от Бердского санатория и до БЭМЗа, укатали так, как будто это какая-то улица.

Лес меняется, плохо это или хорошо... А вот с обвалами надо бороться, иначе все уйдет под воду.

Берег Обского моря. Бердск. 30 ноября 2020

Берег Обского моря. Бердск. 30 ноября 2020

Берег Обского моря. Бердск. 30 ноября 2020