Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

На сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист.
Обязанности:
- написание текстов,
- посещение мероприятий и проведение интервью,
- фотосъемка,
- поиск тем.
Условия:
- На период пандемии - удаленка, после - в офисе. График 5/2 с 9 до 18 часов,
- офис в центре города,
- оборудованное рабочее место,
- ЗП оклад + гонорар,
- обучение,
- корпоративное обучение.
Требования:
Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня, желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем. Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование.
Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2
Телефон 8 (383-41)3-00-10
Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист".