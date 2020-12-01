Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска

Как лечат жителей Бердска от COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Заботятся ли медики за больными коронавирусом, пока те находятся дома? Как вы ждали результата теста на коварный вирус - со страхом или нет? Может быть, вы прямо сейчас, на протяжении долгих часов страдаете от высокой температуры, а помощи нет?
Редакции "Курьер. Среда. Бердск" нужны ваши голоса. Тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на COVID-19. Как показали десятки ваших историй о лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска, опубликованных на наших ресурсах, мы можем исправить ситуацию вместе. Но без ваших голосов на никак не обойтись. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин, не хотят или не могут говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.
Мы вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Безусловно, мы гарантируем вам анонимность. Только от ваших правдивых и искренних голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных COVID-19. По всей видимости, над Россией, Новосибирском, Искитимом и Бердском нависла вторая волна пандемии. Сколько продлится она - неизвестно. Увы, мы и наши близкие не защищены от нового вируса. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19. и Им придется рассчитывать на спасение от медиков Бердска.
Напомним, в Бердске уже зарегистрирован 334 случай коронавируса. Три человека скончались.
Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.
...твердит одно ....карантин!!!!! Верить в голословность? Хотя приди куда нибудь даже к тому же терапевту на прием спросят справочку..... А может что с пациентом? Страховая похоже тоже бессильна, обещали передать руководству больницы мое обращение........ Но воз и ныне там...
.горячая линия министерства здравоохранения не отвечает. Так что карантин могу и не соблюдать!!!! Да симптомов никаких нет....температура норм, обоняние присутствует, кости не ломит.....
Переболела, возможно щаразилась 19 сент, пераве симптомы проявились 22-23 сен в виде Орви. 25 получшело, 28 похудшело: слабость, одышка, исчезло обоняние, кашель. 30 сент сдала платно в Инвитро тест. 3 окт положит результат. До прихода результатов начала самолечение по схеме знакомого врача. Лекарств много и дорого. Дети всё нужное доставляли к порогу квартиры. После консультации со скорой позвонила в поликлиннику, сообщила о результатах теста. Ковидная бригада позвонила 5 окт, обещали приехать 10 или 11 окт. Я уже выздоравливаю. Самочувствие удовлетворительное. Совет: с самыми первыми признаками и подозрениями на Ковид, начинайте самолечение. В инете вся информация есть об этом. Как уже здесь говорили - нас лечить некому, врачей не хватает.