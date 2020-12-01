Постройневшая Лолита Милявская засветила пышный бюст в аристократическом платье

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.
28 ноября, певица опубликовала в своем Instagram видео, где запечатлена в длинном платье с глубоким декольте и обилием украшений.
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"Где я такая, пока не скажу. Только в Новогодних съемках можно примерить такое", - написала в подписи к видео Милявская.
Источник: clutch.ua