Постройневшая Лолита Милявская засветила пышный бюст в аристократическом платье

Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.

28 ноября, певица опубликовала в своем Instagram видео, где запечатлена в длинном платье с глубоким декольте и обилием украшений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Где я такая, пока не скажу. Только в Новогодних съемках можно примерить такое", - написала в подписи к видео Милявская.

Источник: clutch.ua