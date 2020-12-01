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Красота / Общество

Постройневшая Лолита Милявская засветила пышный бюст в аристократическом платье

03:50 01.12.2020 Фото: стоп-кадр instagram.com/p/CIIfPitpuwF
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В Сети активно обсуждают новую фигуру Лолиты Милявской.

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Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники

Популярная российская певица Лолита Милявская получила известность в кабаре-дуэте "Академия", где пела вместе с бывшим мужем Александром Цекало. Смелость в нарядах и эпатажное поведение - отличительная черта Лолиты, за которую ее так любят поклонники.

28 ноября, певица опубликовала в своем Instagram видео, где запечатлена в длинном платье с глубоким декольте и обилием украшений.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Где я такая, пока не скажу. Только в Новогодних съемках можно примерить такое", - написала в подписи к видео Милявская.

Источник: clutch.ua

бюст видео певица платье поклонники фигура Лолита Милявская Александр Цекало Instagram
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