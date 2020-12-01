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Точный календарь Рождественского поста на первую неделю по 6 декабря 2020 года

10:20 01.12.2020 Фото: pxhere.com
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1 декабря - разрешается рыба.

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Если праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы попадает на среду или пятницу, то разрешается рыба
Сюжет: Православные обряды
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Точный календарь Рождественского поста на первую неделю по 6 декабря 2020 годаГлавные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?Ещё 444 новостей

Календарь питания Рождественского поста

Рождественский пост в 2020 году начинается за 41 день до Рождества — 28 ноября. Его также еще называют Филиппов пост, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Во время Рождественского поста по церковному монастырскому уставу (типикону) следует воздерживаться от продуктов животного происхождения (мясо, яйца, молоко). До дня памяти святителя Николая (19 декабря) в понедельник можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу – строгий пост (сухоядение – овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье – рыба, грибы, крупы с растительным маслом и т.п.

Если праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы попадает на среду или пятницу, то разрешается рыба. После дня памяти святителя Николая и до предпраздненства Рождества (2-6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, становится строже пост в другие дни. В предпраздненство - строгий пост: нельзя есть рыбу во все дни, а пища с маслом употребляется только в субботу и воскресенье.

В сочельник – самый строгий пост, сухоядение. Существует традиции ничего не есть до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами (смотрите рецепты здесь). При этом все готовящиеся причаститься на ночной рождественской Литургии ничего не едят за несколько часов до Литургии.

Вышеперечисленные правила – это строгий устав по Типикону. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче. Например, традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или практикуется только в дни строгого поста с 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января).

Но так как все эти изменения носят во многом индивидуальный характер, мы публикуем календарь, соответствующий уставу. Он дает представление о степени строгости того или иного постного дня в церковной традиции. А уже вы сами, в зависимости от своих жизненных обстоятельств и вместе с духовником, сможете определить, что для вас в настоящий момент будет являться постом – "пустая гречка" или доеденная за ребенком каша на молоке.

Календарь рождественского поста по дням

30 ноября, понедельник
Горячая пища без масла

1 декабря, вторник.

Разрешается рыба

2 декабря, среда. Свт. Филарета, митрополита Московского
Сухоядение.

3 декабря, четверг.
Разрешается рыба

4 декабря, пятница. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Разрешается рыба.

5 декабря, суббота

Разрешается рыба

6 декабря, воскресенье
Разрешается рыба

Источник: foma.ru

календарь питания пост поститься праздник Рождественский пост
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