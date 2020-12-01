3 главных части зимнего Рождественского поста: Подробный календарь питания по дням

Во все дни не разрешается есть пищу, произошедшую от теплокровных животных. То есть все мясные продукты: говядину, свинину, мясо различной птицы, колбасные изделия и так далее.

Как правильно соблюдать пост, в какие дни можно есть рыбу, а когда – только крупы и овощи, расскажет наш календарь питания

40 следующих дней православным, соблюдающим пост, придется воздерживаться от мяса, птицы, молока, сыра, яиц и других продуктов животного происхождения. Но Рождественский пост не слишком строгий, поэтому в некоторые дни можно употреблять рыбу.

Как правильно соблюдать пост, в какие дни можно есть рыбу, а когда – только крупы и овощи, расскажет наш календарь питания.

Великий пост наступает по скользящему графику, каждый год в разное время, а вот Рождественский имеет постоянные даты начала и окончания поста. Он всегда начинается 28 ноября, а заканчивается — 6 января.

Если сравнивать с Великим и Успенским, то Рождественский пост гораздо мягче. Большую часть дней можно ставить на стол рыбные блюда, сухоядение рекомендуется только на последней неделе поста, день, когда постящимся лучше воздерживаться от пищи, — только один, это последний день поста.

Что можно, а что нельзя

Во все дни не разрешается есть пищу, произошедшую от теплокровных животных. То есть все мясные продукты: говядину, свинину, мясо различной птицы, колбасные изделия и так далее. Под запретом молочные продукты и яйца птиц.

Зато рыба и морепродукты — это постная еда, так как эти животные — холоднокровные. Они разрешены, но не каждый день. Рассмотрим разные категории постных дней.

Полный отказ от пищи. Тут все понятно, постящиеся пьют только воду в течение дня. В Рождественский пост такой день только один: Сочельник, 6 января. Вплоть до вечера нельзя ничего есть, а разговляться вечером нужно специальной кашей (сочивом).

Сухоядение. В монастырской традиции сухоядение рекомендуется почти во все среды и пятницы Рождественского поста. Для мирян ограничения не такие строгие: дни сухоядения появляются только на последней неделе, со 2 по 6 января.

В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед. Исключением является хлеб: хоть он и готовится в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.

Сухоядение — самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его.

Горячая пища без масла. По монастырской традиции горячая пища без масла подается на стол по понедельникам все недели Рождественского поста. Для мирян сухоядение в среду и пятницу заменяется как раз горячей пищей без масла, а по понедельникам можно позволить себе горячую пищу с маслом.

Горячая пища с маслом. Дни, отмеченные значком «елей» в церковных календарях, означают, что готовить овощи, крупы, бобовые можно с добавлением ложечки растительного масла.

Рыбный день. Можно есть рыбу, приготовленную с растительным маслом, с гарниром из овощей и круп. Также в рыбные дни можно есть икру и морепродукты. С морепродуктами вопрос интересный. Так, например, греческая традиция относит их к постной пище, без ограничений по дням. Но русская церковь таких обобщений не делает: морепродукты разрешены в те дни, когда доступна и рыба.

Вино. Для поддержания сил постящимся разрешается выпить немного красного вина в выходные. Но немного — это не пара бокалов, а маленькая чашечка в 50 мл. Да еще лучше всего это вино разбавить горячей водой.

Три части Рождественского поста

Монастырская традиция делит зимний пост на три части.

1 часть поста. 28 ноября — 19 декабря. Самая мягкая часть поста. По монастырской традиции сухоядение практикуется в среду и пятницу, в понедельник — горячая пища без масла, а рыба разрешена во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Мирянам обычно сухоядение заменяется горячей пищей без масла в эти дни.

2 часть поста. 20 декабря — 1 января. Средняя часть поста — строже первой. Рыба уже только в выходные, а во вторник и четверг — горячая пища с маслом. Это в монастырской традиции, в мирской же чаще всего все так же, как и в первой половине поста.

3 часть поста. 2-6 января. Самая строгая часть поста. Рыбу уже нельзя совсем, есть один голодный день. Для мирской традиции — появляются дни сухоядения (среда и пятница).

Праздники

Во время Рождественского поста отмечаются два больших праздника: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы, 19 декабря — день памяти Святителя Николая. В эти дни можно поставить на стол рыбные блюда и выпить бокал вина, даже если праздники приходятся на среду и пятницу.

Новогодняя ночь

Ночь с 31 декабря на 1 января – не праздник для православной традиции. Новый год по старому стилю начинается 14 января. А светский праздник во время поста – не повод нарушать. Так что рыбные блюда можно поставить на стол только в четверг, 31 декабря, а 1 января придется обойтись горячей постной едой без масла.

Сочельник

6 января, день перед Рождеством, называется Сочельником. В него нужно отказываться от пищи вплоть до вечера, до появления первых звезд. Хорошо, что темнеет в январе очень рано. Разговляться нужно специальной кашей, сочивом, так называют варенные в меду зерна пшеницы или других злаков. Наиболее простой вариант сочива — рис с сухофруктами.

Рисовое сочиво

1 стакан риса

50 г изюма

50 г чернослива

50 г кураги

50 г миндаля

3 ст. л. меда

Шаг 1. Рис промыть, залить холодной водой и довести до кипения.

Шаг 2. Откинуть на дуршлаг и снова промыть холодной водой. После чего залить 1,5 стаканами холодной воды и варить до готовности, не снимая крышки.



Шаг 3. Распарить в горячей воде сухофрукты (15-20 минут). Нарезать чернослив и курагу. Растолочь миндаль.Шаг 4. Если вся вода не выкипела, ее следует слить, рис охладить.Шаг 5. Добавить в рис сухофрукты, мед и орехи.

Источник: aif.ru