Выплаты медикам за работу в COVID-19: Кто имеет право на доплату в 25 000, 50 000 и 80 000 рублей в 2020-2021 годах

В материале "Курьер. Среда. Бердск" подробно о том, сколько денег и в каком случае получат медики в России.

Не все медики получают доплату за работу в коронавирус

Социальные выплаты работникам продлил до конца 2021 премьер-министр правительства России Михаил Мишустин своим новым постановлением. С 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 получать выплаты ежемесячно будут медицинские работники, военные, сотрудники, имеющих специальные звания и проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, врачи, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами. В материале "Курьер. Среда. Бердск" подробно о том, сколько денег и в каком случае получат медики в России.

1. Сколько получат за медпомощь в стационарных условиях пациентам с COVID-19 медики:

врачи - 80 тыс. рублей в месяц;



средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей в месяц;младший медицинский персонал - 25 тыс. рублей в месяц.

2. Сколько получат за оказание скорой медпомощи пациентам, у которых выявлен COVID-19:

врачи - 50 тыс. рублей в месяц;

средний медицинский персонал, младший медицинский персонал - 25 тыс. рублей в месяц;

- водители скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц.

3.Размер выплаты, согласно постановлению, должен определяться в зависимости от должности в одну нормативную смену, которая представляет собой 1/5 продолжительности рабочего времени в неделю. За одну нормативную смену врачи скорой помощи должны получить 2430 рублей, средний медперсонала — 1215 рублей, младший медперсонал- 950 рублей, фельдшеры по приёму вызовов- 600 рублей, водители машин выездных бригад — 1215 рублей.

Врачам стационаров за одну нормативную смену полагается — 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу стационаров — 2430 рублей и 1215 рублей соответственно. Врачам, оказывающим медпомощь в амбулаторных условиях, за нормативную смену должны выплатить — 2430 рублей, среднему медперсоналу — 1215 рублей, младшему медперсоналу — 600 рублей.

4.Стимулирующие выплаты выплачиваются у одного работодателя по одному трудовому договору один раз в месяц в полном размере по занимаемой должности.

5. Стимулирующие выплаты выплачиваются работникам в установленных и полном размере, если работник отработал в соответствии с установленным графиком независимо от количества смен и/или часов, за риск работы с больными с новой коронавирусной инфекцией.

6. Какими локальными нормативными документами назначается выплата:

- временное штатное расписание медицинской организации;

- порядок, условия и размеры стимулирующих выплат работникам;

- перечень наименований структурных подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера,

- перечень должностей медицинских работников указанных структурных подразделений.

7. К иным немедицинским работникам, которым в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 устанавливаются стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, относятся только водители экипажей машин скорой медицинской помощи.

8. Информация о дополнительных стимулирующих выплатах подлежит включению в трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору сотрудника медицинской организации.

9. В соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением аравительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат. Выплаты стимулирующего характера за счет регионального и федерального бюджетов включается в расчет среднего заработка, сохраняемого за работниками на время ежегодного отпуска и в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.

10. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» освобождаются от налогообложения доходы физических лиц по выплатам стимулирующего характера, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета. С выплат, осуществляемым работникам в рамках постановления правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484, НДФЛ не взимается.

11. Если медработник не получил, получил не вовремя или не полностью специальную соцвыплату за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19, то он сможет подать жалобу в электронном виде через портал Госуслуг.