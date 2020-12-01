День невролога отмечается 1 декабря 2020 года: История и современность важной профессии

Вместе с неврологами (невропатологами), работающими в поликлиниках и больницах, праздник отмечают учёные-медики, а также преподаватели медицинских учебных заведений, работающие и преподающие по специальности неврология.

Неврология среди медицинских специальностей занимает особое место

1 декабря отмечается День невролога – профессиональный медицинский праздник, не имеющий пока официального статуса. Он посвящён работе врачей, специалистов, учёных, чей труд направлен на профилактику и лечение заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.

Неврология среди медицинских специальностей занимает особое место, а связано это с тем, что нервная система человека участвует во всех процессах жизнедеятельности. Не секрет, что целый спектр заболеваний человека может быть обусловлен неврологическими причинами. Нарушения в работе центральной и периферической нервной системы могут приводить к сбоям в работе многих органов и нарушению физических функций. Диагностика, выявление и лечение подобных нарушений и становится основной заботой врачей неврологов (или невропатологов).

Нередко функции неврологов путают с функциями врачей, занимающихся профилактикой и лечением психических расстройств (психиатрами). Функции и задачи этих специалистов различны. Однако, связь неврологических расстройств со всеми системами человеческого организма может стать причиной совместной работы невролога и психиатра.

История неврологии берёт своё начало в трудах древних учёных. Постепенно от описания симптомов неврологических заболеваний древние исследователи начинают переходить к описанию методов их диагностики и лечения. Среди имён таких учёных неизменно называют Гиппократа и Ибн Сину.

Интенсивное развитие неврологии пришлось на 19 век. Именно тогда началось изучение нервных клеток и волокон, а также принципов работы нервных импульсов. Были сделаны описания проводящих путей головного и спинного мозга. В 1860 году под Парижем открывается первое неврологическое отделение, во главе которого встаёт Жан-Мартен Шарко. В следующем десятилетии из-под его пера выйдет уже целый курс лекций и книга о нервных расстройствах и заболеваниях.

Развитие российской неврологии связано с именами таких учёных и врачей, как А.Я. Кожевников, И.П. Павлов, В.К. Рот, С.С. Корсаков, Г.И. Россолимо, В.М. Бехтерев и др. Например, Кожевников считается основателем русской школы неврологии. Благодаря ему в России появилась первая в мире неврологическая клиника, создано Московское общество невропатологов и психиатров, а также начал издаваться «Журнал невропатологии и психиатрии». Кожевников стал автором первого в России учебника для студентов по неврологическим заболеваниям и психиатрии.

Развитие неврологии продолжается и в наше время. Появляются новые лекарственные средства, методы лечения, новая диагностическая и лечебная медицинская аппаратура, а самое главное, продолжается исследование самой нервной системы человека.

Вместе с неврологами (невропатологами), работающими в поликлиниках и больницах, праздник отмечают учёные-медики, а также преподаватели медицинских учебных заведений, работающие и преподающие по специальности неврология.

В отдельных клиниках, отделениях больниц и ВУЗах, где празднование Дня невролога становится устойчивой традицией, к этому дню бывают приурочены торжественные мероприятия, награждение сотрудников, а также научные симпозиумы, семинары для обмена опытом и ознакомления с новыми достижениями медицины в области неврологии. На этих мероприятиях непременно обсуждается проблема существенного омоложения неврологических расстройств и заболеваний. Это связывают с изменение ритма жизни (особенно в городах), ухудшением экологической обстановки, нарушением режима питания и другими факторами.

Говоря о профилактике, неврологи рекомендуют беречь свою нервную систему, заботиться о ней, стараясь вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, чаще бывать на воздухе, совершать пешие прогулки, употреблять здоровую разнообразную пищу, заниматься спортом и умеренными физическими нагрузками. Неврологи, так же, как и другие врачи напоминают, что предупредить заболевание легче и правильнее, чем лечить его.

Источник: calend.ru