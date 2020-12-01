Когда день банковского работника в декабре 2020?

Праздник «День банковского работника» в 2020 году отмечается 2 декабря, в среду.
Не является официальным выходным.
Специалистам, которые трудятся в банковских учреждениях, посвящен не официальный праздник – День банковского работника. Современный мир невозможно представить без банков. Они не только предоставляют множество услуг населению, но и являются финансовыми организациями страны, служат для поднятия экономики, недопущения девальвации.
История
В Российской Империи дебютный банк государства появился во времена правления Елизаветы. Назывался он Дворянский заемный банк. Уже тогда сотрудники банка считались важными персонами, а их работа являлась престижной.
Окончательная дата торжества была выбрана, исходя из событий развития в банковской сфере. 2 декабря 1990 года был принят закон «О Центральном банке Российской Федерации», который положил начало банковской системе. В этот же день подписывается второй закон о банковской деятельности.
В 2004 году опять же 2 декабря на собрании Ассоциации банков России было принято соглашение о праздновании Дня работников банков. Каждый, кто является работником банковской сферы, в том числе и обслуживающий персонал, отмечают эту праздничную дату. Не забывают этот день и будущие банкиры – студенты вузов и их преподаватели.
Банковская деятельность во все времена считалась престижной и денежной, но за красивыми стеклами и в уютных кабинках специалисты действительно работают тяжело и ответственно. Работа в банке требует рачительности, кропотливости и точности.
Традиции
В этот день руководство приглашает сотрудников на торжественные собрания. Вручаются премии, дипломы и благодарности за особый вклад в работу.
Коллективы собираются на корпоративные мероприятия, поздравляют друг друга, делятся историями, делают совместные фотографии, дарят тематические сувениры.
Очень актуально в праздничный день поздравлять друг друга по электронной почте, если коллега работает в другом отделении или городе.
На телевидение и по радио транслируют ряд передач, посвященных профессии банкира. В программах делается акцент на значимости и необходимости грамотных банковских работников для государства.
Клиенты банка поздравляют своих партнеров, желают процветания, успехов в работе и финансовой устойчивости.
Источник: mirkosmosa.ru