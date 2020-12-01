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Подробные рекомендации астролога Лилии Любимовой на каждый день недели с 30 ноября по 6 декабря

10:33 01.12.2020 Фото: instagram.com/p/CILjsioHLlv
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Не стоит начинать новых и важных дел во вторник.

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Неделя начнется с лунного затмения, которое откроет сезон затмений конца 2020

Неделя начнется с лунного затмения, которое откроет сезон затмений конца 2020 г. Мы входим в мистический коридор затмений, который продлится до 14 декабря. Во вторник Меркурий перейдет в знак Стрельца. Это положение подталкивает к постановке далеко идущих планов. Мы легко будем давать обещания, а вот с выполнением будет тяжелее. Это не лучшее положения для Меркурия. Стрелец не дает нам четкости и умения концентрироваться на деталях.

Понедельник. Сегодня нас ждет Лунное затмение на оси Близнецы — Стрелец. Не забываем, что в период затмения лучше не начинать ничего важного. В этот раз нужно суметь быстро переобуться и подстроиться под ситуацию. В такие дни хорошо избавляться от чего-то ненужного, того, что изжило себя.


Вторник. Не стоит начинать новых и важных дел. Большой поток информации и социальная активность в интернете могут напрягать и вызывать раздражение. Сегодня не стоит торопиться. Постарайтесь сохранять внутреннее спокойствие и не перегружаться ненужными данными.

Среда. На нас еще действует аура затмения, поэтому важных дел не планируем. День идеально подойдет для домашних дел, решения бытовых вопросов. Можно быстро и плодотворно разрешить семейные ситуации, а также все, что касается недвижимости.

Четверг. Эмоциональная сторона жизни выходит на первый план. День подходит для романтики, творчества и разговоров по душам. Пригласите вторую половинку вместе пообедать. Не мешало бы сегодня вспомнить и про старших родственников.

Пятница. Аура затмения осталась позади, а значит эмоциональный фон и настроение должны улучшиться. Не стоит на сегодняшний день возлагать большие надежды и ожидания, а также начинать новых дел. Могут поджидать препятствия и разочарования.

Суббота. День отлично подходит для самопрезентации и демонстрации своих способностей. Хорошо провести этот день активно. Спортивные нагрузки, , игры с детьми, посещение культурно-массовых мероприятий.

Воскресенье. Звездные планы сегодня совпали с нашим календарем. Сегодня настоящее воскресение. День отлично подходит для расслабления. Хорошо встретиться с друзьями или поиграть с детьми.

Источник: instagram.com

астролог астрология лунное затмение прогноз на неделю Лилия Любимова
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