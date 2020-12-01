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Здоровье / Общество

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря: Теплые слова поддержки в важную дату

08:50 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.

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Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. И большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. Решение было принято после заседания министров здравоохранения всех стран, и имело целью, в том числе, укрепить усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни.

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.

***

Ленты красные наденем,
Чтобы миру показать,
Что в хорошее мы верим,
И не нужно отступать,

В этот День борьбы со СПИДом
Всем напомним — будем мы
С самым грозным, смелым видом

Избавляться от чумы!

***

СПИД — чума нашей страны.
Он хуже атомной войны.
Погибли люди от него,
СПИД — ужасающее зло.

Пусть медицина процветает,
Болезни смерти истребляет.

Здоровья людям я желаю,
Всех излечимых поздравляю.

Пусть мир не знает сего горя,
Потонут слезы в синем море.
Болезни будут излечимы,
А люди будут не судимы.

И, помните, ведь жизнь одна,
Пусть обойдет всех вас беда.

Желаю вам лишь одного —
Цените то, что вам дано.

***

Капля крови на игле —
Много тел уже в земле
Никого он не щадит,
Ужас под названьем СПИД!
Чтоб нигде и никогда

Не коснулась вас беда:
В связях аккуратным будь
Про наркотики забудь!

***

В день борьбы со СПИДом
Хочу вам пожелать
Беречь свое здоровье
И зря не рисковать.

Желаю, чтоб предельно
Вы осторожны были,
Связей беспорядочных,
Чтоб не заводили.

Чтоб в борьбу со СПИДом
Посильный вклад внесли,
Желаю быть здоровыми
Людям всей Земли.

***

Недуг ужасный — это СПИД,
Повально косит всю планету,
Не надо только делать вид,
Что не касается нас это.

Чтобы здоровье уберечь,
Почаще надо проверяться,
И если об интиме речь —

Само собой, предохраняться!

***

Борьба со СПИДом так важна,
Ведь от него страдают люди,
Ведь жизнь людская так ценна,
А смерти были, есть и будут,
Пока умы ученых важных
Не смогут ВИЧ перебороть!

Без приговоров этих страшных
Счастливей будет жить народ!

***

Избегай по мере силы
Беспорядочной любви,
А порядочные связи
Ты себе установи,
И тогда не страшен будет

Никакой ужасный СПИД,
Пусть твоя большая совесть
В этот день спокойно спит!

***

СПИД — не приговор, а испытание,
Для прочистки остальным сознания:
Чтобы не болеть и не страдать,
Нужно часто голову включать!

Но болеют и безвинно тоже,
Нет здоровья ничего дороже,
Будем дальше с оптимизмом жить,
Чтобы СПИД проклятый победить!

Будем мы надеяться и верить,
Богу жизнь свою попробуем доверить,
И о чуде будем Господа просить,
Чтобы дал на свете долго жить!

***

Нет вируса страшнее
Чем СПИД, мы это знаем,
Чумой нашего века
Его все называют.

Сегодня в день борьбы
Со страшною бедой,
Петлею ленту алую

Завяжем мы с тобой.

Напомним всем и каждому
Мы правила простые,
Как часто у беспечности
Последствия роковые.

Мы рождены, чтоб жить,
Творить и созидать,
Не позволяйте СПИДУ

Мир наш убивать.

***

СПИД — катастрофа для людей,
Бороться с нею мы должны,
Ведь сколько от нее смертей,
Как от безжалостной войны!

Прошу, себя оберегайте,
Чтобы вас ВИЧ не одолел:

Наркотики не принимайте,
Не совершайте гнусных дел!

Менять любовников — опасно,
Не подпускайте ВИЧ к себе!
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Без слез и горечи в судьбе!

Источник: pozdravok.ru

1 декабря 2020 Всемирный день борьбы со СПИДом поздравления спид стихи
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