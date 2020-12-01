Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря: Теплые слова поддержки в важную дату

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. И большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. Решение было принято после заседания министров здравоохранения всех стран, и имело целью, в том числе, укрепить усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни.

Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.

***

Ленты красные наденем,

Чтобы миру показать,

Что в хорошее мы верим,

И не нужно отступать,

В этот День борьбы со СПИДом

Всем напомним — будем мы

С самым грозным, смелым видом



Избавляться от чумы!

***

СПИД — чума нашей страны.

Он хуже атомной войны.

Погибли люди от него,

СПИД — ужасающее зло.

Пусть медицина процветает,

Болезни смерти истребляет.



Здоровья людям я желаю,Всех излечимых поздравляю.

Пусть мир не знает сего горя,

Потонут слезы в синем море.

Болезни будут излечимы,

А люди будут не судимы.

И, помните, ведь жизнь одна,

Пусть обойдет всех вас беда.



Желаю вам лишь одного —Цените то, что вам дано.

***

Капля крови на игле —

Много тел уже в земле

Никого он не щадит,

Ужас под названьем СПИД!

Чтоб нигде и никогда



Не коснулась вас беда:В связях аккуратным будьПро наркотики забудь!

***

В день борьбы со СПИДом

Хочу вам пожелать

Беречь свое здоровье

И зря не рисковать.

Желаю, чтоб предельно

Вы осторожны были,

Связей беспорядочных,

Чтоб не заводили.

Чтоб в борьбу со СПИДом

Посильный вклад внесли,

Желаю быть здоровыми

Людям всей Земли.

***

Недуг ужасный — это СПИД,

Повально косит всю планету,

Не надо только делать вид,

Что не касается нас это.

Чтобы здоровье уберечь,

Почаще надо проверяться,

И если об интиме речь —



Само собой, предохраняться!

***

Борьба со СПИДом так важна,

Ведь от него страдают люди,

Ведь жизнь людская так ценна,

А смерти были, есть и будут,

Пока умы ученых важных

Не смогут ВИЧ перебороть!



Без приговоров этих страшныхСчастливей будет жить народ!

***

Избегай по мере силы

Беспорядочной любви,

А порядочные связи

Ты себе установи,

И тогда не страшен будет



Никакой ужасный СПИД,Пусть твоя большая совестьВ этот день спокойно спит!

***

СПИД — не приговор, а испытание,

Для прочистки остальным сознания:

Чтобы не болеть и не страдать,

Нужно часто голову включать!

Но болеют и безвинно тоже,

Нет здоровья ничего дороже,

Будем дальше с оптимизмом жить,

Чтобы СПИД проклятый победить!

Будем мы надеяться и верить,

Богу жизнь свою попробуем доверить,

И о чуде будем Господа просить,

Чтобы дал на свете долго жить!

***

Нет вируса страшнее

Чем СПИД, мы это знаем,

Чумой нашего века

Его все называют.

Сегодня в день борьбы

Со страшною бедой,

Петлею ленту алую



Завяжем мы с тобой.

Напомним всем и каждому

Мы правила простые,

Как часто у беспечности

Последствия роковые.

Мы рождены, чтоб жить,

Творить и созидать,

Не позволяйте СПИДУ



Мир наш убивать.

***

СПИД — катастрофа для людей,

Бороться с нею мы должны,

Ведь сколько от нее смертей,

Как от безжалостной войны!

Прошу, себя оберегайте,

Чтобы вас ВИЧ не одолел:



Наркотики не принимайте,Не совершайте гнусных дел!

Менять любовников — опасно,

Не подпускайте ВИЧ к себе!

Пусть будет жизнь ваша прекрасна,

Без слез и горечи в судьбе!

Источник: pozdravok.ru