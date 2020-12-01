Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря: Теплые слова поддержки в важную дату

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям может привести распространение этой болезни, все понимают. И большинство здорового населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те словно находятся в изоляции.
Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. Именно с болезнью, а не с людьми ею зараженными. Решение было принято после заседания министров здравоохранения всех стран, и имело целью, в том числе, укрепить усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни.
Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все прогрессивно настроенные люди.
***
Ленты красные наденем,
Чтобы миру показать,
Что в хорошее мы верим,
И не нужно отступать,
В этот День борьбы со СПИДом
Всем напомним — будем мы
С самым грозным, смелым видом
***
СПИД — чума нашей страны.
Он хуже атомной войны.
Погибли люди от него,
СПИД — ужасающее зло.
Пусть медицина процветает,
Болезни смерти истребляет.
Всех излечимых поздравляю.
Пусть мир не знает сего горя,
Потонут слезы в синем море.
Болезни будут излечимы,
А люди будут не судимы.
И, помните, ведь жизнь одна,
Пусть обойдет всех вас беда.
Цените то, что вам дано.
***
Капля крови на игле —
Много тел уже в земле
Никого он не щадит,
Ужас под названьем СПИД!
Чтоб нигде и никогда
В связях аккуратным будь
Про наркотики забудь!
***
В день борьбы со СПИДом
Хочу вам пожелать
Беречь свое здоровье
И зря не рисковать.
Желаю, чтоб предельно
Вы осторожны были,
Связей беспорядочных,
Чтоб не заводили.
Чтоб в борьбу со СПИДом
Посильный вклад внесли,
Желаю быть здоровыми
Людям всей Земли.
***
Недуг ужасный — это СПИД,
Повально косит всю планету,
Не надо только делать вид,
Что не касается нас это.
Чтобы здоровье уберечь,
Почаще надо проверяться,
И если об интиме речь —
***
Борьба со СПИДом так важна,
Ведь от него страдают люди,
Ведь жизнь людская так ценна,
А смерти были, есть и будут,
Пока умы ученых важных
Не смогут ВИЧ перебороть!
Счастливей будет жить народ!
***
Избегай по мере силы
Беспорядочной любви,
А порядочные связи
Ты себе установи,
И тогда не страшен будет
Пусть твоя большая совесть
В этот день спокойно спит!
***
СПИД — не приговор, а испытание,
Для прочистки остальным сознания:
Чтобы не болеть и не страдать,
Нужно часто голову включать!
Но болеют и безвинно тоже,
Нет здоровья ничего дороже,
Будем дальше с оптимизмом жить,
Чтобы СПИД проклятый победить!
Будем мы надеяться и верить,
Богу жизнь свою попробуем доверить,
И о чуде будем Господа просить,
Чтобы дал на свете долго жить!
***
Нет вируса страшнее
Чем СПИД, мы это знаем,
Чумой нашего века
Его все называют.
Сегодня в день борьбы
Со страшною бедой,
Петлею ленту алую
Напомним всем и каждому
Мы правила простые,
Как часто у беспечности
Последствия роковые.
Мы рождены, чтоб жить,
Творить и созидать,
Не позволяйте СПИДУ
***
СПИД — катастрофа для людей,
Бороться с нею мы должны,
Ведь сколько от нее смертей,
Как от безжалостной войны!
Прошу, себя оберегайте,
Чтобы вас ВИЧ не одолел:
Не совершайте гнусных дел!
Менять любовников — опасно,
Не подпускайте ВИЧ к себе!
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
Без слез и горечи в судьбе!
Источник: pozdravok.ru