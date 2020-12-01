Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 1 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря

• Всероссийский день хоккея

• День белой козы

• День Антарктиды (Antarctica Day)



• Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)• Международный день невролога• День победы русской эскадры у мыса Синоп• День без искусства (Day Without Art)• День скаутских мам• Щедрый Вторник (Giving Tuesday) - США, Великобритания• День рождественских огней (National Christmas Lights Day) - США• День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) - США• День мучеников, День поминовения (Commemoration Day) - ОАЭ• День первого президента - Казахстан• День независимости - Португалия• День каракалпакского языка - Узбекистан• День работников прокуратуры - Украина• День учителя - Панама• День самоуправления (Self-governance Day) - Исландия• День республики - ЦАР• День гражданского воздушного патруля (Civil Air Patrol Day) - США• День Розы Паркс (Rosa Parks Day) - США• День свободы и демократии - Чад• День раcформирования вооружённых сил - Коста-Рика• День национального единения - Румыния• Именины у Платона, Романа, Николая• Платон и Роман Зимоуказатели

Важные даты

1887 напечатан роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе.

1891 Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол.

1903 на экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда».

1918 создан Центральный Аэрогидродинамический Институт (ЦАГИ).

1934 убийство в Ленинграде С. М. Кирова.

1941 Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Красную Поляну.

1943 завершилась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).

1953 издан первый номер мужского журнала "Playboy".



1959 заключён Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.1971 катастрофа Ан-24 под Саратовом, погибли 57 человек.1988 захват автобуса с детьми группой вооружённых террористов в Орджоникидзе1989 Михаил Сергеевич Горбачёв первым из советских лидеров посетил Ватикан.1995 открыто троллейбусное сообщение в Великом Новгороде.1996 открытие телеканала СТС.2001 создана политическая партия «Единая Россия».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend