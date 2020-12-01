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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 декабря 2020 в России и мире

07:40 01.12.2020 Фото: Flickr
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Список праздников России и мира 1 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря

• Всероссийский день хоккея
• День белой козы
• День Антарктиды (Antarctica Day)

• Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
• Международный день невролога
• День победы русской эскадры у мыса Синоп
• День без искусства (Day Without Art)
• День скаутских мам
• Щедрый Вторник (Giving Tuesday) - США, Великобритания
• День рождественских огней (National Christmas Lights Day) - США
• День поедания красных яблок (Eat a Red Apple Day) - США
• День мучеников, День поминовения (Commemoration Day) - ОАЭ
• День первого президента - Казахстан
• День независимости - Португалия
• День каракалпакского языка - Узбекистан
• День работников прокуратуры - Украина
• День учителя - Панама
• День самоуправления (Self-governance Day) - Исландия
• День республики - ЦАР
• День гражданского воздушного патруля (Civil Air Patrol Day) - США
• День Розы Паркс (Rosa Parks Day) - США
• День свободы и демократии - Чад
• День раcформирования вооружённых сил - Коста-Рика
• День национального единения - Румыния
• Именины у Платона, Романа, Николая
• Платон и Роман Зимоуказатели

Важные даты

1887 напечатан роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе.
1891 Джеймс Нейсмит придумал игру баскетбол.
1903 на экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда».
1918 создан Центральный Аэрогидродинамический Институт (ЦАГИ).
1934 убийство в Ленинграде С. М. Кирова.
1941 Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Красную Поляну.
1943 завершилась Тегеранская конференция глав правительств трёх союзных держав СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Д. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль).
1953 издан первый номер мужского журнала "Playboy".

1959 заключён Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.
1971 катастрофа Ан-24 под Саратовом, погибли 57 человек.
1988 захват автобуса с детьми группой вооружённых террористов в Орджоникидзе
1989 Михаил Сергеевич Горбачёв первым из советских лидеров посетил Ватикан.
1995 открыто троллейбусное сообщение в Великом Новгороде.
1996 открытие телеканала СТС.
2001 создана политическая партия «Единая Россия».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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