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Главные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?

08:20 01.12.2020 Фото: piqsels.com
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Им на Руси молились об улучшении благосостояния. Кроме того, считалось, что святые помогут пережить зиму и пошлют хороший урожай будущей осенью.

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Наступает самое волшебное время года, когда и взрослые и дети начинают верить в чудеса
Сюжет: Православные обряды
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Главные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?Какой сегодня церковный праздник и что можно узнать в первый день зимы 1 декабря 2020 года по древним приметамЕщё 443 новостей

Какой же первый день зимы без народных примет, ведь наступает самое волшебное время года, когда и взрослые и дети начинают верить в чудеса. 1 декабря православные чтят память святых мучеников Платона и Романа. Им на Руси молились об улучшении благосостояния. Кроме того, считалось, что святые помогут пережить зиму и пошлют хороший урожай будущей осенью.

В этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если нет возможности пойти в храм, помолитесь дома. Говорят, что это поможет, в том числе, поправить ваше материальное положение. Категорически нельзя ссориться, иначе конфликты затянуться на целый год. А еще в этот день было принято делать обереги от сглаза и нечистой силы. Если вы верите в них, то смастерите для себя деревянный оберег.

Источник: izvmor.ru

1 декабря 2020 запреты дня приметы служба церковь
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