Главные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?

Им на Руси молились об улучшении благосостояния. Кроме того, считалось, что святые помогут пережить зиму и пошлют хороший урожай будущей осенью.

Наступает самое волшебное время года, когда и взрослые и дети начинают верить в чудеса

Какой же первый день зимы без народных примет, ведь наступает самое волшебное время года, когда и взрослые и дети начинают верить в чудеса. 1 декабря православные чтят память святых мучеников Платона и Романа. Им на Руси молились об улучшении благосостояния. Кроме того, считалось, что святые помогут пережить зиму и пошлют хороший урожай будущей осенью.

В этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если нет возможности пойти в храм, помолитесь дома. Говорят, что это поможет, в том числе, поправить ваше материальное положение. Категорически нельзя ссориться, иначе конфликты затянуться на целый год. А еще в этот день было принято делать обереги от сглаза и нечистой силы. Если вы верите в них, то смастерите для себя деревянный оберег.

Источник: izvmor.ru