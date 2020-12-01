Яна Рудковская объяснила выбор имени для сына от суррогатной матери

В разговоре с ведущим шоу "Вечерний Ургант" Иваном Ургантом, продюсер рассказала, что они с мужем долго размышляли над именем ребенка.

Арсений появился на свет с помощью суррогатного материнства

На днях звездная семья — Яна Рудковская, Евгений Плющенко и их 7-летний сын Саша приняли участие в съемках "Вечернего Урганта". Пара впервые объяснила свой выбор имени для младшего сына, который появился на свет всего несколько месяцев назад. Об этом — читайте далее в нашем материале.

Напомним, недавно у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын, которого они назвали Арсений. У Рудковской это уже четвертый сын, а для ее супруга — это второй ребенок.

Арсений появился на свет с помощью суррогатного материнства. Известно, что супруга фигуриста пыталась родить сама и даже соглашалась на услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), однако забеременеть ей не удалось. Потому пара сделала выбор в пользу суррогатного материнства. Рудковская объявила об этом публично в ноябре.

В разговоре с ведущим шоу "Вечерний Ургант" Иваном Ургантом, продюсер рассказала, что они с мужем долго размышляли над именем ребенка.

Потому что называем всех детей только русскими именами, и очень долго думали как. Уже все имена любимые были взяты, — объяснила Яна.

В свою очередь Евгений признался, что они обсуждали два варианта имени — Дмитрий и Арсюша.

7-летний сын пары Саша также присутствовал в новом выпуске шоу. Он растрогал аудиторию, рассказав о своих отношениях с младшим братом. По словам Плющенко-младшего, Арсений очень похож на него.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Больше всего времени с малышом проводят бабушка (мать Яны Рудковской) и няня, однако Саша тоже уделяет достаточно времени мальчику.

Источник: hochu.ua