5 полезных трав, которые каждый может вырастить в квартире зимой

Несколько декоративных горшков и немного солнечного света – вот что нужно, чтобы выращивать полезные пряные травы круглый год.

Всегда можно освободить место для миниатюрного сада с травами у окна

Независимо от того, насколько крошечна ваша квартира или насколько ограничено у человека время, всегда можно освободить место для миниатюрного сада с травами у окна. Несколько декоративных горшков и немного солнечного света – вот что нужно, чтобы выращивать полезные пряные травы круглый год.

Базилик

Классическая трава подоконника – это базилик, который является вечным фаворитом по многим причинам. Во-первых, его завитые зеленые листья и длинные стебли украшают подоконник и вообще интерьер комнаты. Во-вторых, базилик лучше всего употреблять в свежем виде и он является отличным дополнением к широкому спектру блюд.

Садоводам стоит помнить, что базилик может быть хрупким, требующим влаги и света растением. И все же его легче выращивать в помещении, чем в саду.

Мята

Свежие листья мяты добавляют удивительный аромат всему: от чашки чая до кекса. В отличие от базилика, мята очень проста в выращивании и будет давать большие урожаи свежепахнущих и деликатно текстурированных листьев круглый год. Мята поставляется в широком диапазоне вкусов, от стандартной мяты до шоколадной и ананасовой мяты.

Стевия

Стевия – это растение, которое тоже можно вырастить дома. Его зубчатые листья очень сладкие, когда их жуют или заваривают. Можно добавлять их в чай и кофе, или во все, что нуждается в небольшой сладости. Когда растение начнет цвести, выдерните нужно выдернуть весь куст и повесить его вверх ногами, чтобы высушить. Позже можно измельчить высушенные листья в собственный порошок стевии, чтобы использовать его в качестве домашнего, необработанного заменителя сахара.

Шалфей

Серебристый шалфей заставит весь дом изумительно пахнуть, и согласно экзотерическим учениям, также может очистить энергию окружающего пространства. Свежие листья издают летний, перечный запах и аромат, который удивительно сочетается с богатыми блюдами. Шалфей – это еще одна трава, которая поставляется в широком разнообразии цветов и ароматов, поэтому можно попробовать несколько видов, чтобы найти ту, которая понравится.

Тимьян

Миниатюрный и скромный тимьян слишком часто упускается из виду. Его крошечные листья, либо используемые в качестве веточек, либо нарезанные и раскрошенные добавляются в хлебобулочные изделия. Листики тимьяна выделяют легкий и лимонный аромат, который сочетается со сладкой и соленой пищей. Это также модное дополнение к летним коктейлям, добавляющее новое измерение фруктовым напиткам.

Источник: rsute.ru