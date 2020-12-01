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Красота / Общество

Самые трендовые оттенки губной помады в 2021 году

13:50 01.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Блески для губ — еще один тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости.

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Главные тренды в макияже губ, которые будут популярными в 2021

Главные тренды в макияже губ, которые будут популярными в 2021.

Зацелованные губы

Да-да, девочки, теперь можно сильно не переживать, когда часть вашей помады после поцелуя с бойфрендом остается на его губах, и нужно срочно подкраситься. Не спешите доставать помаду, ведь полутон в совершенном тренде. Этот прием добавит образу легкую небрежность, но в то же время сделает его дерзким. Ориентируйтесь на винные оттенки, фуксию, или же нюд. Для максимальной естественности растушуйте помаду кисточкой.

Коричневый

Такой макияж абсолютно универсален и подходит как для офиса, так и для вечернего выхода. Здесь выбор только за вами: подойдут, как спокойные оттенки коричневого, так и - насыщенные.

Блеск

Блески для губ — еще один тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости. Блеск может быть совершенно прозрачным, с легким перламутром и даже с заметным глиттером.

Яркий акцент

Яркие губы — это неутомимая классика. Этот вариант одновременно строгий, но и дерзкий. Без внимания остаться сложно. Популярностью будет пользоваться палитра оттенков от красно-оранжевого до насыщенной фуксии, да и про бессменный алый визажисты не забыли. Главное, выбирайте помаду, которая не будет растекаться и скатываться, а также, чтобы она была в идеально уместном тандеме с вашим образом.

Нюд

Да, тренд на «макияж без макияжа» не хочет нас покидать, что нас абсолютно не расстраивает. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета, а для вечернего выхода можно добавить акцент на глаза.

Источник: ivona.bigmir.net

2021 год блеск макияж макияж губ мода нюд тренд
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