Этот молочный продукт оказался намного полезнее остальных

Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что этот продукт из молока — самый полезный и здоровый, несмотря на то, что является и самым жирным.

Сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным

Какой полезный молочный продукт нужно обязательно включить в свой рацион.

Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным. Специалист отметил, что данный продукт полезнее молока и молочных продуктов в первую очередь из-за отсутствия в нем лактозы.

Благодаря последним исследованиям ученые доказали, что этот молочный сахар вреден не только тем, у кого диагностирована непереносимость лактозы. В сыре много полезного и полноценного белка, чем в других молочных продуктах.

Интересный факт: в сыре содержится большая жирность, правда, на позицию меньше чем в сливочном масле. Сыр значительно меньше повышает холестерин в крови.

Вышеперечисленные плюсы делают сыр продуктом полезным. Так что обязательно включайте в свой рацион этот популярный молочный продукт.

Источник: ivona.bigmir.net