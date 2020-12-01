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Здоровье / Общество

Этот молочный продукт оказался намного полезнее остальных

11:50 01.12.2020 Фото: pxhere.com
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Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что этот продукт из молока — самый полезный и здоровый, несмотря на то, что является и самым жирным.

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Сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным

Какой полезный молочный продукт нужно обязательно включить в свой рацион.

Кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов считает, что сыр — самый полезный и здоровый молочный продукт, несмотря на то, что является и самым жирным. Специалист отметил, что данный продукт полезнее молока и молочных продуктов в первую очередь из-за отсутствия в нем лактозы.

Благодаря последним исследованиям ученые доказали, что этот молочный сахар вреден не только тем, у кого диагностирована непереносимость лактозы. В сыре много полезного и полноценного белка, чем в других молочных продуктах.

Интересный факт: в сыре содержится большая жирность, правда, на позицию меньше чем в сливочном масле. Сыр значительно меньше повышает холестерин в крови.

Вышеперечисленные плюсы делают сыр продуктом полезным. Так что обязательно включайте в свой рацион этот популярный молочный продукт.

Источник: ivona.bigmir.net

гастроэнтеролог самый полезный молочный продукт сыр Константин Спахов
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