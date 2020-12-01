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Как обманывают во время пандемии кибермошенники жителей России?

08:30 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Самым популярным видом «пандемийного мошенничества» стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам.

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Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию

Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.

Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие мошеннические уловки, как обзвон так называемой "службой безопасности" или "Банком России", когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на так называемый "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.

Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.

Источник: РИА Новости

кибермошенничество пандемия фишинг
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