Пришла настоящая зима: чем удивит 1 декабря жителей Бердска

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -18, -23°С, местами -11, -16°С, днем: -9, -14°С.
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06:30 01.12.2020
На дорогах местами гололедица.
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От редакции
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