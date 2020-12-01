Пришла настоящая зима: чем удивит 1 декабря жителей Бердска

На дорогах местами гололедица.

На дорогах местами гололедица. Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -18, -23°С, местами -11, -16°С, днем: -9, -14°С.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Доброе утро! Ответить