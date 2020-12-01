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Пришла настоящая зима: чем удивит 1 декабря жителей Бердска

06:30 01.12.2020 Фото: pixabay
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На дорогах местами гололедица.

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На дорогах местами гололедица.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -18, -23°С, местами -11, -16°С, днем: -9, -14°С.

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