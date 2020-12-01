Яркие и мужественные поздравления на Всероссийский День хоккея 1 декабря 2020 года

Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций.

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея. Впервые событие произошло в 2007 году. А инициировал его президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения.

Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций. Так пожелаем им по-настоящему блистательных и безоговорочных побед, которые принесут радость самим игрокам и их многочисленным болельщикам!

***

С днем хоккея поздравляем,

И конечно пожелаем:

Чтоб шайбы были бы всегда

В воротах вашего врага.

Чтоб дух команды был всегда,

И как по маслу шла игра.

Чтобы собой гордились вы,

И чтоб сбылись ваши мечты.

***

С Всероссийским днем хоккея

Поздравления принимай,

Шайбой управляй умело

И в ворота забивай.

Крепким будь, чтобы соперник

Задрожал, увидев как,

На лице играет мускул,



И сжимается кулак.

И, конечно же, здоровья,

Береги его, смотри.

И тогда тебя, уж точно,

Ждут победы впереди.

***

Сегодня хочется пожелать всем тем, кто имеет отношение к хоккею профессиональных успехов, выносливости, силы духа. Пусть хоккей помогает быть сильнее и закалённее в повседневной жизни, будьте здоровы и счастливы!

***

Хоккей прекрасен, спору нет,

Теплом болельщиков согрет.

Шайба, лёд, коньки и клюшка —

Важный спорт, а не игрушка!

Результатов, чтоб добиться —

Нужно очень потрудиться,

Много сил потратить надо,

Высшей, чтоб была награда!

В жизни, всё пусть удаётся —

Спорт Вам с лёгкостью даётся.

Острым был, чтоб Ваш «конёк»,

Путь счастлив был и далёк!

***

Всероссийский день хоккея,

Поздравления принимайте,

В руки клюшки всем и шайбы,



Ну-ка, метко забивайте.

Пусть кипят азарт и радость,

Мчи вперед, скорее бей,

Помни правило большое:

Не играет трус в хоккей.

***

Мы за вас всегда болеем,

Рвем футболки сгоряча,



Всероссийский день хоккеяВсе готовы отмечать.

Пожелаем хоккеистам

Всех соперников сразить

И на льду легко и чисто

Во всех матчах победить!

***

Всероссийский день хоккея!



Хоккеистам наш привет!Пусть победы флаги реют,Пусть горит медалей свет!

Пусть в противника ворота

Шайбы пулею летят,

Пусть же громче год от года

Гимн победы вам звучит!

***

Прекрасный спорт — это хоккей,

Лишь храбрецы идут на лед!

Забейте шайбы всем скорей,

Ведь нас успех в хоккее ждет!

Наши команды — это сила,

И сборной нашей равных нет!

Желаю, чтобы приносила

Она лишь множество побед!

***

Встретим весело и дружно

Всероссийский день хоккея,

За любимую команду

Сердцем и душой болеем.

Пожелать хотим удачи

Мы российским хоккеистам,

Пусть к противнику в ворота



Ваша шайба точно мчится.

Мы желаем, чтобы к кубку

От игры к игре вы шли,

Чтобы славу и победу

Вы России принесли.

***

Мир сегодня громко отмечает

День хоккея, потому и я



Тороплюсь, спешу и поздравляюС этим торжеством тебя.

Пусть ледовые прекрасные сраженья

Будут ярки, зрелищны всегда.

Спорт такой достоин уваженья,

Так чтоб пусть он не исчезнет никогда.

***

Всероссийский день хоккея —



Это шанс напомнить всем —Хвост трубой держать бодрее,Спорт не заменять ничем!

Чтоб ребятам тренировки

Пользу крупную несли,

И они в черте коробки

Все призвание нашли!

Источник: pozdravok.ru