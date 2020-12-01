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Яркие и мужественные поздравления на Всероссийский День хоккея 1 декабря 2020 года

10:50 01.12.2020 Фото: bipbap.ru
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Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций.

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Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется Всероссийский день хоккея. Впервые событие произошло в 2007 году. А инициировал его президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Цель мероприятия заключается в повышении популярности хоккея, успешном развитии спорта, привлечении в него юного поколения.

Многие болельщики помнят славное прошлое советских хоккеистов, когда победы сборной в Олимпийских играх следовали одна за другой. Российские спортсмены стараются быть достойными наследниками этих славных традиций. Так пожелаем им по-настоящему блистательных и безоговорочных побед, которые принесут радость самим игрокам и их многочисленным болельщикам!

***

С днем хоккея поздравляем,
И конечно пожелаем:
Чтоб шайбы были бы всегда
В воротах вашего врага.

Чтоб дух команды был всегда,
И как по маслу шла игра.
Чтобы собой гордились вы,
И чтоб сбылись ваши мечты.

***

С Всероссийским днем хоккея
Поздравления принимай,
Шайбой управляй умело
И в ворота забивай.

Крепким будь, чтобы соперник
Задрожал, увидев как,
На лице играет мускул,

И сжимается кулак.

И, конечно же, здоровья,
Береги его, смотри.
И тогда тебя, уж точно,
Ждут победы впереди.

***

Сегодня хочется пожелать всем тем, кто имеет отношение к хоккею профессиональных успехов, выносливости, силы духа. Пусть хоккей помогает быть сильнее и закалённее в повседневной жизни, будьте здоровы и счастливы!

***

Хоккей прекрасен, спору нет,
Теплом болельщиков согрет.
Шайба, лёд, коньки и клюшка —
Важный спорт, а не игрушка!

Результатов, чтоб добиться —
Нужно очень потрудиться,
Много сил потратить надо,
Высшей, чтоб была награда!

В жизни, всё пусть удаётся —
Спорт Вам с лёгкостью даётся.
Острым был, чтоб Ваш «конёк»,
Путь счастлив был и далёк!

***

Всероссийский день хоккея,
Поздравления принимайте,
В руки клюшки всем и шайбы,

Ну-ка, метко забивайте.

Пусть кипят азарт и радость,
Мчи вперед, скорее бей,
Помни правило большое:
Не играет трус в хоккей.

***

Мы за вас всегда болеем,
Рвем футболки сгоряча,

Всероссийский день хоккея
Все готовы отмечать.

Пожелаем хоккеистам
Всех соперников сразить
И на льду легко и чисто
Во всех матчах победить!

***

Всероссийский день хоккея!

Хоккеистам наш привет!
Пусть победы флаги реют,
Пусть горит медалей свет!

Пусть в противника ворота
Шайбы пулею летят,
Пусть же громче год от года
Гимн победы вам звучит!

***

Прекрасный спорт — это хоккей,
Лишь храбрецы идут на лед!
Забейте шайбы всем скорей,
Ведь нас успех в хоккее ждет!

Наши команды — это сила,
И сборной нашей равных нет!
Желаю, чтобы приносила
Она лишь множество побед!

***

Встретим весело и дружно
Всероссийский день хоккея,
За любимую команду
Сердцем и душой болеем.

Пожелать хотим удачи
Мы российским хоккеистам,
Пусть к противнику в ворота

Ваша шайба точно мчится.

Мы желаем, чтобы к кубку
От игры к игре вы шли,
Чтобы славу и победу
Вы России принесли.

***

Мир сегодня громко отмечает
День хоккея, потому и я

Тороплюсь, спешу и поздравляю
С этим торжеством тебя.

Пусть ледовые прекрасные сраженья
Будут ярки, зрелищны всегда.
Спорт такой достоин уваженья,
Так чтоб пусть он не исчезнет никогда.

***

Всероссийский день хоккея —

Это шанс напомнить всем —
Хвост трубой держать бодрее,
Спорт не заменять ничем!

Чтоб ребятам тренировки
Пользу крупную несли,
И они в черте коробки
Все призвание нашли!

Источник: pozdravok.ru

1 декабря 2020 Всероссийский день хоккея поздравления стихи Владислав Третьяк
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