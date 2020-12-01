С днем невролога замечательные поздравления 1 декабря 2020 года

Поздравления с днем невролога.
С днем невролога
Поздравляю, желаю
Меньше тревоги
Приятного общения
Новых достижений.
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С днем невролога
Поздравляю
Желаю, чтобы каждый
Рекомендации
Без проблем.
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С днем невролога
Поздравляем
От всего сердца
Желаем, меньше
Больше приятного
В вашей работе.
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Вам самому желаем
нервов крепких,
пусть сложные случаи
будут редки!
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Заболевания в неврологии специфические
Подходы у врачей классические.
Анализы, обследование и лечение
Ваш труд достоин восхищения!
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Нелегка работа у Вас,
Но специалист Вы просто класс.
Всем людям она непременно нужна!
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Ваше призвание людям помогать
Желаем Вам печали не знать.
Нужным делом занимаетесь
К высотам пробиваетесь!
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Знайте, от нервов все болезни человека
Поэтому Вы их берегите.
Желаем невропатологам радости и смеха
Вы наше здоровье сохраните!
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Невропатологам желаем хорошей зарплаты
Благодарных клиентов и настроения.
Будьте Вы всегда богаты
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Если нервы начали шалить,
Если голова у Вас часто болит.
Повод к невропатологу сходить
Желаем Вам счастливо жить!
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Порой нервная система сбой дает,
Сюрпризов и хорошего настроения
Радости и везения!
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С Вашей помощью пациенты здоровыми будут
За Ваш труд и помощь Вас, неврологов не забудут!
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Ваше участие здоровье улучшает
Пусть жизнь невролога наполнится позитивом
Ну и конечно песенным мотивом!
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Вы здоровье нам подарили
Мы за это неврологов благодарили.
Будьте здоровы и Вы,
И пусть исполнятся все мечты!
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С праздником, врачи-неврологи,
чтобы были вечно молоды!
Вам здоровья, жизни сладкой,
И в семье чтоб все в порядке!
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Поздравляем сегодня неврологов всех,
пусть в профессии ждет вас огромный успех!
здоровье вернуть получается!
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Если чахнет память, по ночам не спится
Вам к врачу - неврологу нужно обратиться.
Он мигрень излечит, память восстановит,
Как рояль настройщик организм настроит.
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Работа интересная, нелегкая и нужная
И с нервною системою, что важно, крайне дружная.
Желаем вам диагнозов классически поставленных
И пациентов преданных, от недугов избавленных.
Источник: pozdrive.ru