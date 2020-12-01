Верой и правдой служат до 40 лет пластиковые окна от ИП Судобиной

ИП Судобина - это окна с душой

Наши Пластиковые окна из ПВХ можно разделить на несколько видов по типу конструкций. Они бывают трехстворчатые, двухстворчатые и одностворчатые. Конечно, в современных домах большей популярностью пользуются двухстворчатые и трехстворчатые варианты.

Трехстворчатое окно состоит из 3 створок, одна из которых может открываться, а две других, чаще всего глухие. Такой тип конструкций используется в гостиных и больших комнатах.

Двухстворчатое окно, как надо полагать состоит из 2 створок, глухой и открывающейся, данный тип самый популярный.

Одностворчатое окно состоит из 1 створки. Его можно установить как глухое, так и открывающееся, часто такой тип окон используется в домах старого типа, а так же в дачных домиках и коттеджах.

Балконный блок. Данный тип конструкции состоит из двери и окна, которые чаще всего устанавливают в проходы на балкон.

Окна для лоджий и балконов. Такие конструкции устанавливаются в индивидуальном порядке, ведь чаще всего балконы и лоджии имеют различные габариты и не существует универсальных размеров. Так, как площадь остекления велика, конструкция должна быть легкой и при этом жесткой и прочной. Очень часто балконные окна имеют раздвижные створки, но при желании они могут быть выполнены, как и окна в квартире.

Пластиковые окна ИП Судобиной из ПВХ могут верой и правдой служить своим владельцам до 40 лет и более! Нам не стыдно за свой товар!

ИП Судобина - мы работаем для вас!

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Источник: Раздел ИП Судобиной на сайте Весь Бердск