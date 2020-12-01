01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Верой и правдой служат до 40 лет пластиковые окна от ИП Судобиной

08:44 01.12.2020 Фото: ИП Судобина
0

ИП Судобина - мы работаем для вас!

% name% title
ИП Судобина - это окна с душой

Наши  Пластиковые окна из ПВХ можно разделить на несколько видов по типу конструкций. Они бывают трехстворчатые, двухстворчатые и одностворчатые. Конечно, в современных домах большей популярностью пользуются двухстворчатые и трехстворчатые варианты.

Трехстворчатое окно состоит из 3 створок, одна из которых может открываться, а две других, чаще всего глухие. Такой тип конструкций используется в гостиных и больших комнатах.

Двухстворчатое окно, как надо полагать состоит из 2 створок, глухой и открывающейся, данный тип самый популярный.

Одностворчатое окно состоит из 1 створки. Его можно установить как глухое, так и открывающееся, часто такой тип окон используется в домах старого типа, а так же в дачных домиках и коттеджах.

Балконный блок. Данный тип конструкции состоит из двери и окна, которые чаще всего устанавливают в проходы на балкон.

Окна для лоджий и балконов. Такие конструкции устанавливаются в индивидуальном порядке, ведь чаще всего балконы и лоджии имеют различные габариты и не существует универсальных размеров. Так, как площадь остекления велика, конструкция должна быть легкой и при этом жесткой и прочной. Очень часто балконные окна имеют раздвижные створки, но при желании они могут быть выполнены, как и окна в квартире.

Пластиковые окна ИП Судобиной из ПВХ могут верой и правдой служить своим владельцам до 40 лет и более! Нам не стыдно за свой товар!

ИП Судобина - мы работаем для вас!

Телефоны для связи: 8-(383-41) 2-29-84, 8-913-985-66-99.

Ждем вас по адресу: г. Бердск, ул. Горького 4а.

Источник: Раздел ИП Судобиной на сайте Весь Бердск

окна в Бердске окна на заказ пластиковые окна в Бердске ИП Судобина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас качественные окна?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря: Теплые слова поддержки в важную дату
08:50 01-12-2020
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря: Теплые слова поддержки в важную дату
Лететь туристом было бы жутко скучно: дал интервью перед полетом космонавт Сергей Кудь-Сверчков
08:45 01-12-2020
Лететь туристом было бы жутко скучно: дал интервью перед полетом космонавт Сергей Кудь-Сверчков
Верой и правдой служат до 40 лет пластиковые окна от ИП Судобиной
08:44 01-12-2020
Верой и правдой служат до 40 лет пластиковые окна от ИП Судобиной
С днем невролога замечательные поздравления 1 декабря 2020 года
08:33 01-12-2020
С днем невролога замечательные поздравления 1 декабря 2020 года
Как обманывают во время пандемии кибермошенники жителей России?
08:30 01-12-2020
Как обманывают во время пандемии кибермошенники жителей России?
Главные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?
08:20 01-12-2020
Главные запреты в первый день зимы 1 декабря 2020 года. Что категорически нельзя делать в день святых мучеников Платона и Романа?
Печенка, манка, какао с пенкой: назвали топ самых нелюбимых блюд школьники России
08:15 01-12-2020
Печенка, манка, какао с пенкой: назвали топ самых нелюбимых блюд школьники России
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 1 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 01-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 1 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта запустят в 2021 году
08:00 01-12-2020
Технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта запустят в 2021 году
С первым днем зимы поздравления в стихах и прозе на 1 декабря 2020 года
07:50 01-12-2020
С первым днем зимы поздравления в стихах и прозе на 1 декабря 2020 года