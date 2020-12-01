Как потратить материнский капитал, не дожидаясь 3-летия ребенка. Все способы перечислил ПФР

Закон не ограничивает сроки обращения за материнским капиталом после возникновения права. Это можно сделать в любое время.

Заявление о распоряжении средствами МСК можно подать прямо в банке

29 ноября страна отметила День матери. Одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми сегодня - это материнский капитал. И один из самых актуальных вопросов, как потратить средства материнского капитала, не дожидаясь, когда ребенку, в связи с появлением которого возникло право на материнский капитал, исполнится 3 года.

Закон не ограничивает сроки обращения за материнским капиталом после возникновения права. Это можно сделать в любое время. Однако многие новосибирские семьи предпочитают не откладывать распоряжение средствами МСК. Этими средствами они могут воспользоваться, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года:

направить на погашение ипотечного кредита или на первый взнос по кредиту при покупке жилья;

направить на оплату яслей или детского сада, в том числе и за старшего ребенка;

оплатить при необходимости товары и услуги для социальной адаптации и реабилитации ребенка, имеющего инвалидность;

получить часть средств капитала в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенком 3-х лет. Эта мера введена для семей с невысоким доходом, в которых второй ребенок появился после 1 января 2018 года. Проверить, имеете ли Вы право на установление ежемесячной выплаты из средств МСК, можно, воспользовавшись калькулятором на сайте ПФР.

По остальным направлениям средства капитала семья может направить, когда ребенку исполнится 3 года.

Чтобы распорядиться средствами материнского капитала, сегодня не нужно приходить в ПФР или МФЦ. Достаточно подать заявление в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. При подаче в электронном виде заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и на оплату получения образования представлять документы не требуется, поскольку необходимые сведения территориальный орган ПФР запросит самостоятельно.

Так, сведения из договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве будут получены посредством портала Росреестра, сведения из договора об образовании - в рамках заключенных соглашений с образовательными организациями (в том числе и дошкольными), сведения из кредитного договора - в рамках заключенных соглашений с кредитными организациями (банками). Кстати, при использовании материнского капитала для погашения жилищного (в том числе ипотечного) кредита, заявление о распоряжении средствами МСК можно подать прямо в банке при условии, что данный банк заключил соответствующее соглашение с Пенсионным фондом РФ. Список образовательных учреждений и кредитных организаций, с которыми заключены соответствующие соглашения, можно найти на сайте ПФР.

Источник: ПФР