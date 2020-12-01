Почему затянулась работа над законом о гарантированном пенсионном плане

Выплаты предполагаются либо при наступлении пенсионных оснований граждан (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), либо после прошествия 30 лет с момента первого взноса.

Выплаты предполагаются либо при наступлении пенсионных оснований граждан (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин)

Парламентская газета» писала, что Минфин разослал по заинтересованным ведомствам обновлённую версию законопроекта о гарантированном пенсионном плане, в Госдуму документ внесут только в следующем году.

Напомним, концепция ГПП, разработанная совместно ЦБ и Минфином, сменила в повестке подвергнутый критике проект индивидуального пенсионного капитала. Центробанк официально анонсировал ГПП на заседании Комитета Госдумы по финрынкам 21 января текущего года, пообещав завершить общественное обсуждение проекта в середине февраля, после чего документ будет внесён в Госдуму. Однако до сих пор этого сделано не было.

Согласно проекту закона о ГПП, российские граждане смогут начать копить деньги на старость в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в любое время и в любом количестве. Государство при этом обещает сохранность средств и освобождение до шести процентов отчислений зарплаты, направляемых на пенсионный счёт, от НДФЛ. В то же время работодатели получают льготы по налогу на прибыль.

Комментируя инициативу Минфина, Валерий Рязанский отметил, что «цивилизованную накопительную систему необходимо создавать».

«Нужно дать возможность тем, кто хочет и может накопить себе на старость. Это предлагается сделать гарантированным способом, в том числе и по сохранности капитала, который будет одновременно помогать государству в виде дешевых ресурсов, которые можно будет вкладывать в экономику. И самое главное — это будет хорошим подспорьем для роста сбережений. И уже в конце трудовой биографии каждый сможет получить с ростом то, что вложил. То есть ГПП — это инвестиции в самих себя», — подчеркнул сенатор.

Выплаты предполагаются либо при наступлении пенсионных оснований граждан (55 лет у женщин, 60 лет у мужчин), либо после прошествия 30 лет с момента первого взноса. После выхода на пенсию гражданам, имеющим накопления по линии ГПП, будет предоставлена возможность забрать все деньги сразу, но в этом случае из средств будут вычтены 13 процентов НДФЛ. Если же пенсионер примет мудрое решение и оставит накопления в НПФ, то его помесячные выплаты освободят от налогов.

Валерий Рязанский считает, что разработка законопроекта затянулась, потому что «долго выбирается модель», «Кое-какие проблемы остаются. Прежде всего — недоверие, отсутствие мотивации и низкого уровня доходов граждан», — пояснил сенатор.

Также сенатор подчеркнул, что законопроектом решается судьба пенсионных накоплений граждан, которые участвовали в системе накоплений на предварительных этапах. С 2014 года все пенсионные накопления в НПФ заморожены, то есть их нельзя пополнять, но людей интересует, как их деньги будут интегрированы в новую накопительную систему и какие гарантии сохранности средств государство может предложить.

Источник: Парламентская газета