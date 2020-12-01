Какие доходы прячут пенсионеры по кубышкам: пенсионеров проверят на предмет дополнительных и «левых» доходов

Сообщается, что те пенсионеры, которые получают одновременно несколько пенсий, однако не имеют на это законного права, будут лишены дополнительного дохода.

Прежде всего, проверить намерены пенсионеров на получение двойной пенсии

Как будут проверять пенсионеров на дополнительные доходы, стало известно после того, как проблему официально разъяснили российские чиновники. Сообщается, что получателей выплат планируют в очередной раз сверить, что покажет, насколько правомерно им назначаются денежные средства. Нарушителей же ожидают неприятные сюрпризы.

Какие дополнительные доходы проверят у российских пенсионеров

В России решили проверить пенсионеров, которые могут получать дополнительные доходы. Речь идет не о подработке пожилых граждан, а о назначении им материальных выплат со стороны государства. Сообщается, что в период с 2017 по 2019 годы подобного рода факты уже имели место.

Проверять пенсионеров власти намерены в 2021 году. В большинстве случаев для этого самим гражданам не потребуется пребывать для сверки показаний в территориальные органы местного управления. Все пройдет в автоматическом режиме. Тем не менее, иногда все же потребуется присутствие самого пенсионера.

Прежде всего, проверить намерены пенсионеров на получение двойной пенсии. Сообщается, что такие случаи могут возникать из-за некорректных сведений, которые имеются в отделениях пенсионных фондов. Кроме того, особое внимание обратят на тех, кто получает «северные надбавки». Известно, что зачастую граждане оформляют таковые выплаты, после чего получают их неправомерно.

Подлежат контролю также и те люди, которые являются гражданами иных государств, проживают за границей, однако оформили пенсии в России по разного рода причинам. Им теперь придется проходить процедуру сверки ежегодно, чтобы подтвердить свою личность и право на зачисление денежных средств.

«С одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — сказала доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец

Отдельно сообщается, что некоторых пенсионеров будут сверять по месту жительства. Также подлежат сверки те, кто получает выплаты по доверенности. В данном случае получателю все же придется посетить местное отделение Пенсионного фонда РФ.

Кто будет проверять пенсионеров на предмет дополнительных доходов

Согласно утвержденному регламенту, право на совершение проверок и сверок по пенсионерам будут иметь сами представители отделов Пенсионного фонда. Кроме того, заниматься этим будут и органы социальной защиты. Параллельно с ними будут действовать и специалисты Федеральной налоговой службы.

Подчеркивается, что благодаря выездной работе таких специалистов, пенсионерам не придется стоять в очередях на сверках и самостоятельно посещать государственные структуры. Се собранные сведения уполномоченные сотрудники передадут автоматически.

Что ожидает пенсионеров, у которых будет выявлен неправомерный доход

Сообщается, что те пенсионеры, которые получают одновременно несколько пенсий, однако не имеют на это законного права, будут лишены дополнительного дохода. Пока окончательно не уточняется, придется ли гражданину каким-либо образом возмещать материальный ущерб или нет, однако очевидно, что получать больше положенного впредь не получится.

Согласно заявлениям чиновников, в настоящее время уже были проведены несколько проверок. Одними из ключевых нарушений, которые были выявлены инспекторами и уполномоченными специалистами, стали получение одновременно нескольких выплат, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

В некоторых случаях это связано с проводимыми гражданами при содействии специалистов органов власти неправомерными схемами или же, другими словами, «махинациями». В некоторых случаях присвоение одного документа нескольким лицам происходит по причине ошибки во время заполнения анкетных данным самими получателями.

В целом же, подобного рода казусы приводят к недополучению пенсионных выплат одними гражданами, а также к получению сверхприбыли другими. Так или иначе, для Пенсионного фонда РФ это оборачивается дефицитом бюджетных средств, который не всегда возможно восполнить.

Источник: 1rre.ru