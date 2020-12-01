Власть озвучила, каким категориям пенсионеров и на сколько повысит пенсии в декабре 2020 года

Надбавки к ранее установленным пенсиям в декабре 2020-го получат наши соотечественники, потерявшие работу с момента начала пандемии коронавируса.

Пенсионеры из Москвы могут рассчитывать на получение выплат в сумме 20 тысяч руб

Официально трудоустроенным пенсионерам, лишившихся работы, решили выплатить суммы, проиндексированные за весь период их активной трудовой деятельности.

В ПФР сообщили, что дополнительные выплаты предусмотрены для российских пенсионеров со стажем свыше 30 лет, для пожилых жителей сельских территорий, а также для пенсионеров, на содержании у которых есть иждивенцы в возрасте до 18 лет.

ПФР повысит пенсии некоторым пенсионерам в РФ в декабре 2020 года: кому и на сколько

Надбавки к ранее установленным пенсиям в декабре 2020-го получат наши соотечественники, потерявшие работу с момента начала пандемии коронавируса. Пенсионерам с трудовым стажем свыше 30 лет можно рассчитывать на доплату в размере 7 107 руб.

Пожилые жители сельских местностей получат в декабре уходящего года плюс 25 процентов от фиксированной величины пенсии, однако, это будет сумма не ниже 1 420 руб.

Надбавки предусмотрели также для пенсионеров, дети которых являются студентами, если они обучаются очно. Это будет сумма в 1 895 руб. с добавлением коэффициента, действующего в районе. Пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние внуки, получат плюс 33 процента от сумм своих ежемесячных пенсионных выплат.

Пенсионерам готовят продуктовые наборы

Кроме того, власть предусмотрела выдачу продуктовых наборов тем пенсионерам, которые получают выплаты ниже прожиточного минимума. Однако, это коснулось пока только пожилых жителей Ленинградской, Пензенской и тамбовской областей.

ПФР повысит пенсии пенсионерам в Москве в декабре 2020 года

Пенсионеры из Москвы могут рассчитывать на получение выплат в сумме 20 тысяч руб. Такую социальную поддержку правительство приурочило к 79-летию со дня контрнаступления Красной Армии против фашистских захватчиков под столицей.

Выплаты предусмотрели для 6 300 пожилых москвичей – для участников и инвалидов ВОВ, участников обороны Москвы, а также тружеников тыла в период с 22 июня 1941-го по 25 января 1942 г.

Дополнительную информацию пенсионерам из всех российских субъектов предлагают выяснять в региональных отделениях ПФР или по телефону «горячей линии» пенсионного ведомства.

Источник: pronedra