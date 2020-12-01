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Как отдыхаем в Новый год: выходные и праздничные дни в декабре-2020

15:40 01.12.2020 Фото: Pixabay
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Из года в год обсуждается вопрос, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным, однако чиновники такую инициативу не поддерживают.

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От чиновников много раз поступало предложение свести к минимуму число нерабочих дней в январе

Россияне с нетерпением ждут наступления декабря: во-первых, это последний месяц года, завершающийся долгожданным праздником, во-вторых, появляется новогоднее настроение. В течение декабря граждане заняты приятными хлопотами – поиском подарков для близких людей, выбором нарядов и составлением меню, украшением квартир соответствующей атрибутикой. Атмосфера наполнена запахом ели и мандарин. Еще бы выходных и праздничных дней было больше.

В декабре улучшается всеобщее настроение в предвкушении Нового года. Уже сложнее мобилизовать силы и сосредоточиться на работе, подвести итоги, сдать проекты. Однако мотивация сильна – впереди продолжительные январские праздники.

Как отдыхаем в декабре 2020 года

В России в 2020 году уже закончились все праздничные дни: последний был 4 ноября, когда отмечали День народного единства. Декабрь лишен государственных праздников, а значит, и официальных выходных. У россиян не будет дополнительных нерабочих дней, поэтому отдыхать они будут только в новом году.

Производственный календарь на декабрь 2020 года прост:

Количество:

  1. календарных дней – 31;
  2. рабочих дней – 23;
  3. выходных – 8.

Нерабочие дни в декабре – это календарные выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Норма рабочего времени:

  1. 183 ч. – при 40-часовой неделе;
  2. 164.6 ч. – при 36-часовой неделе;
  3. 109.4 ч. – при 24-часовой неделе.

Почему 31 декабря 2020 года – рабочий день

Из года в год обсуждается вопрос, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным, однако чиновники такую инициативу не поддерживают. Члены профильного комитета ГД считают: последний день года должен быть рабочим, если только это не суббота или воскресенье. Ни один законопроект о нерабочем дне 31 декабря не принят.

В 2020 год последний день декабря – четверг. Он останется обычным рабочим, поэтому на отдых и полноценную подготовку к Новому году россияне могут не рассчитывать. Зато 31 числа будет официальный выходной в 2021 году – на него перенесли нерабочий день 3 января. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным.

Продолжительные январские праздники ждут россиян в 2021 году

От чиновников много раз поступало предложение свести к минимуму число нерабочих дней в январе, поскольку из-за «простоя» экономика страны каждый день теряет миллиарды рублей. Однако в 2021 году россиян ждут продолжительные каникулы.

Как отдыхаем в январе:

  1. 1 – 8 число – нерабочие праздничные дни согласно ст. 112 российского ТК;
  2. 9 и 10 число – выходные по календарю.

Количество календарных дней – 31, рабочих– 15.

Норма рабочего времени:

  1. 120 ч. – при 40-часовой неделе;
  2. 108 ч. – при 36-часовой неделе;
  3. 72 ч. – при 24-часовой неделе.

Источник: Пронедра

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