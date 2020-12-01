Масочный режим: законно ли требование носить маски в общественных местах?

При введении режима повышенной готовности на территории региона граждан должны обеспечить средствами индивидуальной защиты за счет органов государственной власти, муниципалитетов и организаций.

Если индивидуальные средства защиты были предоставлены гражданину – он обязан их использовать

В России введен повсеместный масочный режим, обязывающий граждан носить маски в общественных местах. Законно ли это требование?

На территории России повсеместно введен масочный режим. Об этом на совещании с президентом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее постановлением главного государственного санитарного врача от 16.10.2020 N 31 было предписано обеспечить ношение гигиенических масок. Суть масочного режима состоит в обязанности использования масок и запрете появления без маски в общественных местах. Вместе с тем в действующем законодательстве отсутствует такая дефиниция как «масочный режим», рассказали сайту специалисты правого центра Кирпиков и партнеры.

Повсеместный масочный режим введен распоряжениями региональных властей, обязывающих граждан использовать средства индивидуальной защиты. Если подходить формально, то руководители регионов наделены полномочиями по изданию нормативно-правовых актов, содержащих нормативные предписания, устанавливающие обязанности организаций, должностных лиц и граждан. Такие акты должны издаваться на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов.

Граждан должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты органов дыхания

Правительство Российской Федерации постановлением от 02.04.2020 N 417 утвердило правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, при введении режима повышенной готовности. Согласно указанным правилам, при введении режима повышенной готовности граждане и получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц обязаны использовать средства индивидуальной защиты при предоставлении их органами исполнительной власти субъектов, муниципалитетами и организациями.

Из указанного следует, что при введении режима повышенной готовности на территории региона граждан должны обеспечить средствами индивидуальной защиты за счет органов государственной власти, муниципалитетов и организаций. А не заставлять приобретать эти средства за свой счет. Если индивидуальные средства защиты были предоставлены гражданину – он обязан их использовать. Неисполнение обязанности по обеспечению такими средствами исключает привлечение граждан к административной ответственности.

Индивидуальные средства защиты против возбудителя коронавирусной инфекции

Классификация средств индивидуальной защиты приведена в ГОСТ 12.4.011-89. Указанный ГОСТ распространяется на средства, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов. Согласно данному ГОСТу к таким средствам относятся противогазы, респираторы, самоспасатели, пневмошлемы, пневмомаски, пневмокуртки. Гигиенические и медицинские маски к перечисленным выше средствам индивидуальной защиты органов дыхания не относятся.

Возбудитель новой коронавирусной инфекции, как следует из письма Роспотребнадзора от 09.04.2020 N 02/6475-2020-32, отнесен ко II группе патогенности. Средствами защиты от коронавируса являются: противочумный костюм I типа, полнолицевая маска или полумаска с противоаэрозольным или комбинированным фильтром со степенью защиты Р3, респиратор класса FFP3 с защитными очками, респиратор класса защиты FFP2 с лицевым щитком. Гигиенические и медицинские маски в указанном письме не упоминаются.

Что нужно знать о свойствах медицинских масок и размере коронавируса

Во временных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения от 05.06.2020 по применению масок признается, что в настоящее время отсутствуют данные об исследованиях, в которых бы проводилась оценка эффективности всеобщего применения масок в отношении профилактики распространения коронавируса. При этом ячейки фильтра медицинской маски способны задерживать частицы размером от 0,1 до 0,7 микронов. В то время как размер коронавируса составляет около 0,08 микрона.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» правила поведения при введении режима повышенной готовности, устанавливаемые властями регионов, не могут противоречить правилам, установленным Правительством Российской Федерации. С учетом этого требование носить маски, не предназначенные для защиты органов дыхания от новой коронавирусной инфекции, является незаконным.