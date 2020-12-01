Кого сократят в органах МВД, рассказал премьер-министр Мишустин

Проведение оптимизации не означает, что многие люди потеряют работу. По состоянию на ноябрь 2020 года 18% мест в МВД остаются вакантными.

10% сотрудников обеспечивающих деятельность СК департаментов будут сокращены

Глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году начнутся сокращения в Министерстве внутренних дел России. Всего длиться оптимизация количества сотрудников будет 3 месяца — с 1 января до 1 апреля. Провести сокращения планировали еще осенью текущего года, но из-за пандемии коронавируса оптимизацию пришлось перенести.

Кого уволят в МВД в 2021 году

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал, как будет проходить процедура массового сокращения сотрудников Министерства внутренних дел. Начнется она 1 января следующего года. Сначала правительство создаст рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.

Процент, на который будет сокращен штаб МВД, зависит от департамента. В центральном аппарате Министерства внутренних дел планируется снизить количество сотрудников на 5%. В территориальных органах оптимизация пройдет на 10%.

Как сообщил Михаил Мишустин, проведение оптимизации не означает, что многие люди потеряют работу. По состоянию на ноябрь 2020 года 18% мест в МВД остаются вакантными. Вероятно, что проведена оптимизация будет за счет свободных позиций.

Проведение реформы в МВД затронет и обычных граждан. С 1 апреля следующего года направлять обращения в Министерство внутренних дел каждый гражданин сможет с помощью сайта Госуслуг.

Сокращения в Следственном комитете России

Сократить штат планируют и в Следственном комитете России. В частности есть намерение уволить часть кадровиков, технических программистов и экономистов. Следователей сокращать не будут. Именно за счет увольнения других специалистов Следственный комитет хочет расширить штаб следователей.

По состоянию на ноябрь 2020 года региональные управления Следственного комитета готовят программы, по которым 10% сотрудников обеспечивающих деятельность СК департаментов будут сокращены. Приказ об оптимизации штаба Следственного комитета 22 октября подписал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Предложили провести оптимизацию в Министерстве финансов. Такое же предложение от ведомства получило Министерство обороны и МВД. Также в Минфине предлагают временно заморозить ежегодную индексацию пенсий для бывших военнослужащих.

Сокращения в российской армии

В октябре 2020 года Министерство финансов Российской Федерации разработало законопроект оптимизации бюджета вооруженных сил. Цель реформы — экономия бюджетных средств на содержании Министерства обороны. Предлагается:

сократить штат вооруженных сил на 10% (100 тыс. человек);

увеличение срока использования вещевого имущества;

отмена бесплатного питания для контрактных военнослужащих;

отмена ежегодной индексации сверх инфляции;

увеличить срок выслуги до 25 лет для получения военной пенсии.

Минфин предлагает не просто увольнять военнослужащих, а переводить их на гражданскую службу. Речь идет о медиках, юристах, экономистов и других сотрудниках.

Контрактников ведомство планирует кормить бесплатно только на полевых выходах или во время дежурства. В остальное время контрактные военнослужащие должны обеспечивать себя пищей за свои средства.

Помимо того, что срок выслуги предлагается увеличить на 5 лет, Министерство финансов хочет убрать из срока учебу в военном учебном заведении. Сейчас 5 лет учебы в вузе считается за военную службу. Это означает, что в целом для получения военной пенсии гражданину нужно будет отслужить не менее 30 лет. В Министерстве обороны проект ведомства не одобрили. Там заявили, что реформа не является эффективной.

Источник: 1rre.ru