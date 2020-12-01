Технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта запустят в 2021 году

Разработку планируется реализовать в виде приложения для мобильного телефона

Технологию по озвучиванию фильмов с помощью искусственного интеллекта, который может имитировать голоса на основе работы актеров, планируется запустить в 2021 году. Впервые она будет применена на Московском еврейском кинофестивале для дубляжа картины-закрытия "Как Гитлер украл розового кролика", рассказал ТАСС автор идеи Тимур Бекмамбетов.

"Искусственный интеллект сделает перевод и озвучание семейной драмы "Как Гитлер украл розового кролика", которую покажут на закрытии кинофестиваля", - сказал собеседник агентства. Историческая драма немецкого режиссера Каролины Линк стала экранизацией одноименного романа британской писательницы Джудит Керр. Это история отчасти основана на воспоминаниях автора о детстве в военные годы.

Дубляж будет выполнен на базе технологии синтеза голосов Vera Voice, разработанной стартапом Бекмамбетова Screenlife Technologies и компанией Stafory. Эта нейросеть обучается воспроизведению голосов на основе работы актеров, запоминая характерные интонации, эмоциональную окраску и другие параметры.

Разработку планируется реализовать в виде приложения для мобильного телефона. Дубляж будет улучшаться с каждым новым использованием, поскольку нейросеть работает по принципу машинного обучения. Полноценный запуск программы состоится в 2021 году. Авторами и разработчиками идеи являются Тимур Бекмамбетов, звукорежиссер и инженеры Никита Ганькин и Евгений Горяинов, продюсер Валерий Купеев.

По словам Бекмамбетова, подобное приложение откроет для зрителей и контент-холдеров (к ним относятся, в частности, кинофестивали и интернет-платформы) дополнительные возможности по просмотру контента и доступ к большему количеству новых картин, перевод которых невозможно осуществить в краткий срок при участии "живых" дикторов.

Московский еврейский кинофестиваль продлится в столице до 29 ноября, он впервые проходит в смешанном формате. Сеансы можно посетить в киноцентре "Октябрь" и кинотеатре "Иллюзион", онлайн-показы доступны на новой платформе zerem.tv и бесплатны для всех желающих.

Жюри в этом году возглавил режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Вместе с ним оценивают картины режиссер Фредерик Уайзман, актриса Наталья Павленкова, режиссер Кирилл Михановский и другие деятели кинематографа. В основной конкурс смотра вошли шесть фильмов из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США.