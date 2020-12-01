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Оштрафовали на 100 000 рублей за ложный донос жителя Новосибирска

09:56 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину.

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Вынесен приговор за заведомо ложный донос

Кировский районный суд г. Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Андреева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

В суде установлено, что подсудимый, осознавая противоправность своих действий, находясь в отделе полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по г. Новосибирску, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, с целью создания видимости наличия уважительной причины для неявки в суд, сделал заведомо ложное заявление о совершении в отношении него преступления (грабежа).

Андреев понимал, что по его «вымышленному» заявлению будет проведена уголовно-процессуальная проверка. Противоправные действия Андреева повлекли нарушение нормального функционирования органов внутренних дел.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину.

Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Андреева к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: epp.genproc.gov.ru

ложный донос
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