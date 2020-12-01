01.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Доживем до четверга: Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

09:45 01.12.2020
0

Время до встречи будет использовано для неформальных консультаций, сообщил источник в организации.

% name% title
Страны ОПЕК+ перенесли встречу на 3 декабря

Министерская встреча стран ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, перенесена на четверг, 3 декабря, говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц, с которым ознакомился ТАСС, и информацию из которого подтвердили два источника в ОПЕК.

В письме говорится, что совещание теперь назначено на 16:00 по московскому времени в четверг. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Время до встречи будет использовано для неформальных консультаций, сказал один из собеседников ТАСС. Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.

Министры стран ОПЕК+ по меньшей мере с середины ноября пытаются найти компромисс по поводу механизма сокращения добычи нефти в 2021 году. Присутствуют три основных сценария, у каждого из которых есть сторонники и противники. По основному варианту страны ОПЕК+ продлевают действующий уровень сокращения добычи как минимум до конца марта 2021 года. По другому - реализуют первоначальные договоренности и увеличивают добычу нефти на 1,9 млн б/с с января. Третий сценарий предполагает постепенное увеличение объемов в течение первого квартала.

На встрече стран ОПЕК в понедельник решение по уровням добычи не было принято, министры решили еще раз обсудить этот вопрос с коллегами из "не ОПЕК".

Решению быть
"С точки зрения рынка оптимальным вариантом является продление ограничений. Но, с другой стороны, нефтяной рынок - это такой большой покер, где важно и самому не потерять и не дать конкуренту выиграть. Если американцы при текущих условиях восстанавливают бурение сланцев, то другие не могут смотреть на это спокойно", - объясняет причину разногласий в ОПЕК+ аналитик "Финама" Алексей Калачев. К тому же, считает он, повторение обвала по весеннему сценарию сейчас практически исключено, так как основной потребитель нефти, Китай, импорт не снижает.

Эксперт считает, что союзники в итоге придут к компромиссному варианту, так как это выгоднее, чем допускать разрыв соглашения по весеннему сценарию. "На самом деле в этой сделке важны не объемы сокращения, а сам факт ее существования. Как только контроль исчезнет, все пойдет вразнос", - считает он. По мнению Калачева, министры, скорее всего, договорятся о мягком восстановлении добычи нефти с января, но продолжат мониторить ситуацию в регулярном режиме.

В том, что партнеры смогут договориться, не сомневается и директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В противном случае цены на нефть упадут, ведь рынок сейчас исходит из того, что консенсус будет достигнут. По мнению эксперта, страны, скорее всего, договорятся о продлении текущих ограничений на несколько месяцев, так как наращивать добычу в январе рискованно - массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше второй половины 2021 года.

Источник: ТАСС

добыча нефть опек
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему перенесли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вольф Мессинг: эти три знака зодиака уникальные
11:02 01-12-2020
Вольф Мессинг: эти три знака зодиака уникальные
Захотел сделать цифровыми все безналичные рубли Сбербанк
11:00 01-12-2020
Захотел сделать цифровыми все безналичные рубли Сбербанк
Задержали за мошенничество экс-главу Минздрава Наталию Ледяеву
10:54 01-12-2020
Задержали за мошенничество экс-главу Минздрава Наталию Ледяеву
Яркие и мужественные поздравления на Всероссийский День хоккея 1 декабря 2020 года
10:50 01-12-2020
Яркие и мужественные поздравления на Всероссийский День хоккея 1 декабря 2020 года
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
10:46 01-12-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Бушует COVID-19: Запретили выходить на улицу и ввели комендантский час в Турции
10:45 01-12-2020
Бушует COVID-19: Запретили выходить на улицу и ввели комендантский час в Турции
БердскДарит очередь на КТ на 3 декабря 2020 в клинику МРТ ожидавшая ее месяц Олеся в Бердске. Кто ее заберет?
10:39 01-12-2020
Дарит очередь на КТ на 3 декабря 2020 в клинику МРТ ожидавшая ее месяц Олеся в Бердске. Кто ее заберет?
Подробные рекомендации астролога Лилии Любимовой на каждый день недели с 30 ноября по 6 декабря
10:33 01-12-2020
Подробные рекомендации астролога Лилии Любимовой на каждый день недели с 30 ноября по 6 декабря
Минус бюджет: Золоченые подстаканники за 436 000 рублей закупили в правительстве Новосибирской области 1
10:30 01-12-2020
Минус бюджет: Золоченые подстаканники за 436 000 рублей закупили в правительстве Новосибирской области
Качнуло не на шутку: сильное землетрясение магнитудой 6,6 напугало жителей Сахалина
10:26 01-12-2020
Качнуло не на шутку: сильное землетрясение магнитудой 6,6 напугало жителей Сахалина