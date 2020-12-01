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Убили из управляемого через спутник оружия ученого Мохсена Фахризаде в Иране

10:00 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Тегеран также подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.

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Al-Alam: иранского ученого убили управляемым через спутник оружием

Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al Alam.
"Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — сообщил источник канала.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что ученый руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.

По информации агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Тегеран также подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.

снайпер спутник убийство ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде
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