Убили из управляемого через спутник оружия ученого Мохсена Фахризаде в Иране

Тегеран также подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.

Al-Alam: иранского ученого убили управляемым через спутник оружием

Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al Alam.

"Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — сообщил источник канала.

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что ученый руководил организацией исследований и инноваций при ведомстве. Председатель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф, уточнил, что погибший также занимал должность замглавы минобороны страны.



По информации агентства Fars, его расстреляли с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Тегеран также подтвердил, что на месте преступления не было исполнителей, однако, по словам иранских властей, удалось выявить, кто спланировал покушение.