«Боже, спасибо, я с Новосиба»: набила себе тату в форме скандального катка у оперного учительница начальных классов

Выпускница педколледжа, решившаяся на смелую татуировку, переживает, что ее не возьмут на работу в школу.

Учительница боится, что ее не возьмут на работу

Сибирячка Лера Стаценко - выпускница педколледжа - набила свою десятую татуировку из любви к родному городу. На ее ноге появился скандальный каток у оперного и надпись «Боже, спасибо, я с Новосиба».

Лера рассказала КП-Новосибирск, что увидела смелый эскиз в «Инстаграме» тату-мастера Александра Трушина и решила рискнуть. Тем более, что татуировщик предлагал работу бесплатно.

— У меня много татуировок, в основном в стиле графики. Я решила набить каток на левой икре, это такое место — можно надеть джинсы и скрыть. Когда увидела эскиз, подумала — пусть будет тату на память о родном городе, ведь я с Новосиба, — рассказала КП-Новосибирск Лера Стаценко.

Сейчас Лера тревожится — с такой татуировкой ее могут не взять на работу в школу.

— Мне 21 год, я проходила практику в школе №41. Была учителем начальных классов, приходилось скрывать татуировки под одеждой — никто даже не знал о них, — рассказала Лера Стаценко. — Но теперь я хочу работать парикмахером. Работа в школе отнимает много личного времени, да и татуировки там под запретом.

Источник: nsk.kp.ru