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Минус бюджет: Золоченые подстаканники за 436 000 рублей закупили в правительстве Новосибирской области

10:30 01.12.2020 Фото: © gus-hrustal.ru
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Сувениры должны прибыть прямо на второй этаж здания областного правительства.

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Сувениры должны прибыть прямо на второй этаж здания областного правительства.

Правительство Новосибирской области закупило подарочные наборы. В них вошли хрустальные бокалы и «золоченые» подстаканники.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госзакупок.

Общая цена покупки составила 436,6 тысяч рублей. Она должна быть оплачена из бюджетных денег. Сувениры будут снабжены надписью «Новосибирская область». Они будут в подарочных коробках из имитированной кожи.

Сувениры должны прибыть прямо на второй этаж здания областного правительства. Контракт исполняет ООО «Йота-Эксперт». По данным сервиса RusProfile, фирма является давним деловым партнером региональных властей. Это уже 29-й контракт от хозуправления правительства.

закупка подарочный набор Татьяна Заева Дина Древаль
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От редакции

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Аноним, 01 декабря 2020 10:36
НВР:
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