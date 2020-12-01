Минус бюджет: Золоченые подстаканники за 436 000 рублей закупили в правительстве Новосибирской области

Правительство Новосибирской области закупило подарочные наборы. В них вошли хрустальные бокалы и «золоченые» подстаканники.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госзакупок.
Общая цена покупки составила 436,6 тысяч рублей. Она должна быть оплачена из бюджетных денег. Сувениры будут снабжены надписью «Новосибирская область». Они будут в подарочных коробках из имитированной кожи.
Сувениры должны прибыть прямо на второй этаж здания областного правительства. Контракт исполняет ООО «Йота-Эксперт». По данным сервиса RusProfile, фирма является давним деловым партнером региональных властей. Это уже 29-й контракт от хозуправления правительства.
Даже чересчур, главное не поперхнуться!..