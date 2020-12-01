Кто и зачем рубит здоровые деревья в Бердске. Куда исчезают поваленные сосны, ответила власть

Ни один раз жители Бердска обращались к «Курьер. Среда. Бердск» из-за рубки деревьев. При этом все утверждают — деревья валят незаконно. Так было 15 июля 2020 года. Тогда в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Алла Камалова. Женщина утверждала, что березовую рощу, которая находится на ул. Микрорайон в Бердске вырубают, при чем рубят молодые, здоровые деревья. В доказательство этого она прислала фото и видео.
о последней вырубке сообщал бердчанин Олег 9 ноября 2020. В этот день повалили вековые и здоровые деревья. И снова в Микрорайоне Бердска.
Деревья рубили и в Новом поселке и вдоль ул. Морской. И так каждый год. «Курьер. Среда. Бердск» задал вопросы главе города Евгению Шестернину о том, на сколько законна рубка деревьев в Бердске.
Что происходит с вырубленными деревьями после? Куда их увозят и на какие нужды?
- МБУ «УПР г. Бердска» обязуется передать в собственность АО «Бердский лесхоз», а АО «Бердский лесхоз», обязуется принять и оплатить древесину в бюджет города Бердска, которая будет получена при выполнении работ по Договору на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области.
Ставки платы за единицу объема древесины установлены согласно постановления администрации города Бердска от 25.05.2018 № 1312 «Об установлении ставок древесины за единицу объема древесины при проведении рубок формирования ландшафта, добровольно-выборочных рубок и рубок ухода за лесом в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Бердска».
Древесина складируется на территории АО «Бердский лесхоз» и перерабатывается на товары народного потребления с целью обеспечения товарной продукции и для обеспечения населения топливом.
Какие деревья подлежат санитарной вырубке деревьев в Бердске? Распишите качество и характеристику деревьев, которые подлежат санитарной вырубке.
- Согласно п.2 ст.60.3 меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов. С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №607 «О правилах санитарной безопасности», МБУ «Управление природными ресурсами г. Бердска» информировали ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами.
Что такое санитарная вырубка деревьев?
- Существует два основных вида санитарных рубок – сплошные санитарные рубки и выборочные санитарные рубки. Сплошная санитарная рубка осуществляется в лесу имеющего массовое поражение древостоя насекомыми-вредителями и болезнями, при которых страдают 40% насаждения. Выборочные санитарные рубки назначаются в лесу всех классов возраста. Как правило, назначение данного вида служит наличие ветровала, бурелома, снеговала и снеголома.
Какие деревья подлежат санитарной вырубке деревьев в Бердске. Распишите качество и характеристику деревьев, которые подлежат санитарной вырубке.
- Согласно п.2 ст.60.3 меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.
С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №607 «О правилах санитарной безопасности», МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» информировали ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами.
Между МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» и ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» заключен договор №3.2 от 01.03.2018 на выполнение работ по лесопатологическому обследованию на территории Бердского лесничества.
Выполнение работ, предусмотренных указанным договором, осуществлялись в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2019 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования».
По окончании выполнения работ и ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» предоставил:
а) акты лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»);
б) результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений в соответствии с приложением 1.1 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 3480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»);
г) ведомости перечета деревьев, назначенных в рубку, в соответствии с приложением 2 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования») - на лесные участки, где назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, кроме участков, где санитарно-оздоровительные мероприятия назначены по результатам лесопатологического обследования визуальным способом в соответствии с п.46 Приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;
д) абрисы участков в соответствии с приложением 3 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 N 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования») - на лесные участки, где назначены санитарно-оздоровительные мероприятия;
е) акт приема-сдачи выполненных работ.
Качество и результаты выполненных работ соответствуют требованиям следующих нормативно-правовых актов:
- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ);
- Постановление Правительства от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;
- Приказ Минприроды России от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»;
Акты лесопатологического обследования опубликованы на официальном сайте города Бердска, АО «Бердский лесхоз» ведет работы в соответствии с данными актами.
Также, в соответствии с договорами на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области, лесохозяйственные работы по защите лесов на территории города Бердска осуществляет АО «Бердский лесхоз».
Сколько деревьев вырубили в рамках санитарной рубки в 2020 году?
-В рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в 2020 было вырублено 408 м3 леса, который на 100% состоит из хвойных деревьев.
Сколько деревьев вырубили в рамках санитарной рубки в 2019 году?
| №
п/п
|Наименование выполняемых работ
|Ед. изм.
|Объем
|Комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий
|Защита лесов
|Квартал 27 - выдел 19, 22 (Молодежный)
Порода: сосна, 4-ый разряд высоты
|1.
|Выборочные санитарные рубки
|м3
|28,59
|Квартал 12 - выдел 15 (Поселок Новый)
Порода: сосна, 4-ый разряд высоты
|2.
|Выборочные санитарные рубки
|м3
|279,0
|Квартал 24 - выдел 8,9 (Район Метелицы)
Порода: сосна, 4-ый разряд высоты
|3.
|Выборочные санитарные рубки
|м3
|106,0
|Квартал 31 - выдел 8 (Район парка отдыха «На Камнях»)
Порода: сосна, 4-ый разряд высоты
|4.
|Выборочные санитарные рубки
|м3
|158,0
Куда направили все вырубленные деревья в рамках санитарной рубки в 2020 году?
- Древесина складировалась на территории АО «Бердский лесхоз» и использовалась для обеспечения населения топливом.
Кто согласовывает санитарную рубку деревьев в Бердске? Напишите ответственное лицо и должность.
-Уполномоченным органом на территории Бердского муниципального лесничества является ЗАО «Сибирский центр по проектированию лесохозяйственных и строительных объектов». Данной организацией, имеющей лицензию разработан проект лесоустройства на 10 лет с разбивкой по годам.
Кем контролируется санитарная рубка деревьев в администрации Бердска? Напишите имя и должность ответственного лица.
- МБУ «УПР г. Бердска», директор – Шерстобитова С.В., главный специалист – Неустроев А.И.