Кто и зачем рубит здоровые деревья в Бердске. Куда исчезают поваленные сосны, ответила власть

Наконец-то открыта тайна, где и сколько деревьев вырубили в рамках санитарной рубки в 2019 и 2020 годах. Все остальное - незаконная рубка?

Лес валят в Бердске каждый месяц

Ни один раз жители Бердска обращались к «Курьер. Среда. Бердск» из-за рубки деревьев. При этом все утверждают — деревья валят незаконно. Так было 15 июля 2020 года. Тогда в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Алла Камалова. Женщина утверждала, что березовую рощу, которая находится на ул. Микрорайон в Бердске вырубают, при чем рубят молодые, здоровые деревья. В доказательство этого она прислала фото и видео.

о последней вырубке сообщал бердчанин Олег 9 ноября 2020. В этот день повалили вековые и здоровые деревья. И снова в Микрорайоне Бердска.

Деревья рубили и в Новом поселке и вдоль ул. Морской. И так каждый год. «Курьер. Среда. Бердск» задал вопросы главе города Евгению Шестернину о том, на сколько законна рубка деревьев в Бердске.

Что происходит с вырубленными деревьями после? Куда их увозят и на какие нужды?

- МБУ «УПР г. Бердска» обязуется передать в собственность АО «Бердский лесхоз», а АО «Бердский лесхоз», обязуется принять и оплатить древесину в бюджет города Бердска, которая будет получена при выполнении работ по Договору на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области.

Ставки платы за единицу объема древесины установлены согласно постановления администрации города Бердска от 25.05.2018 № 1312 «Об установлении ставок древесины за единицу объема древесины при проведении рубок формирования ландшафта, добровольно-выборочных рубок и рубок ухода за лесом в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города Бердска».

Древесина складируется на территории АО «Бердский лесхоз» и перерабатывается на товары народного потребления с целью обеспечения товарной продукции и для обеспечения населения топливом.

Какие деревья подлежат санитарной вырубке деревьев в Бердске? Распишите качество и характеристику деревьев, которые подлежат санитарной вырубке.

- Согласно п.2 ст.60.3 меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов. С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №607 «О правилах санитарной безопасности», МБУ «Управление природными ресурсами г. Бердска» информировали ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами.

Что такое санитарная вырубка деревьев?

- Существует два основных вида санитарных рубок – сплошные санитарные рубки и выборочные санитарные рубки. Сплошная санитарная рубка осуществляется в лесу имеющего массовое поражение древостоя насекомыми-вредителями и болезнями, при которых страдают 40% насаждения. Выборочные санитарные рубки назначаются в лесу всех классов возраста. Как правило, назначение данного вида служит наличие ветровала, бурелома, снеговала и снеголома.

Какие деревья подлежат санитарной вырубке деревьев в Бердске. Распишите качество и характеристику деревьев, которые подлежат санитарной вырубке.

- Согласно п.2 ст.60.3 меры санитарной безопасности в лесах, осуществляются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов.

С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 №607 «О правилах санитарной безопасности», МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» информировали ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» о выявлении повреждений насаждений насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами.

Между МБУ «Управление природными ресурсами г.Бердска» и ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» заключен договор №3.2 от 01.03.2018 на выполнение работ по лесопатологическому обследованию на территории Бердского лесничества.

Выполнение работ, предусмотренных указанным договором, осуществлялись в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2019 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования».

По окончании выполнения работ и ФБУ Рослесозащита «Центр защиты леса Новосибирской области» предоставил:

а) акты лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»);

б) результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений в соответствии с приложением 1.1 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 3480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»);



в) результаты проведения лесопатологического обследования в лесных насаждениях, поврежденных вредителями леса (хвое- листогрызущими) в соответствии с приложением 1.2 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»);

г) ведомости перечета деревьев, назначенных в рубку, в соответствии с приложением 2 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования») - на лесные участки, где назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, кроме участков, где санитарно-оздоровительные мероприятия назначены по результатам лесопатологического обследования визуальным способом в соответствии с п.46 Приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 №480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;

д) абрисы участков в соответствии с приложением 3 к акту лесопатологического обследования (приложение 2 к Приказу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 N 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования») - на лесные участки, где назначены санитарно-оздоровительные мероприятия;

е) акт приема-сдачи выполненных работ.

Качество и результаты выполненных работ соответствуют требованиям следующих нормативно-правовых актов:

- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ);

- Постановление Правительства от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;

- Приказ Минприроды России от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»;



- Приказ Минприроды России от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;Акты лесопатологического обследования опубликованы на официальном сайте города Бердска, АО «Бердский лесхоз» ведет работы в соответствии с данными актами.Также, в соответствии с договорами на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Бердского муниципального лесничества Новосибирской области, лесохозяйственные работы по защите лесов на территории города Бердска осуществляет АО «Бердский лесхоз».

Сколько деревьев вырубили в рамках санитарной рубки в 2020 году?

-В рамках санитарно-оздоровительных мероприятий в 2020 было вырублено 408 м3 леса, который на 100% состоит из хвойных деревьев.

Сколько деревьев вырубили в рамках санитарной рубки в 2019 году?

№ п/п Наименование выполняемых работ Ед. изм. Объем Комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий Защита лесов Квартал 27 - выдел 19, 22 (Молодежный) Порода: сосна, 4-ый разряд высоты 1. Выборочные санитарные рубки м3 28,59 Квартал 12 - выдел 15 (Поселок Новый) Порода: сосна, 4-ый разряд высоты 2. Выборочные санитарные рубки м3 279,0 Квартал 24 - выдел 8,9 (Район Метелицы) Порода: сосна, 4-ый разряд высоты 3. Выборочные санитарные рубки м3 106,0 Квартал 31 - выдел 8 (Район парка отдыха «На Камнях») Порода: сосна, 4-ый разряд высоты 4. Выборочные санитарные рубки м3 158,0

Куда направили все вырубленные деревья в рамках санитарной рубки в 2020 году?

- Древесина складировалась на территории АО «Бердский лесхоз» и использовалась для обеспечения населения топливом.

Кто согласовывает санитарную рубку деревьев в Бердске? Напишите ответственное лицо и должность.

-Уполномоченным органом на территории Бердского муниципального лесничества является ЗАО «Сибирский центр по проектированию лесохозяйственных и строительных объектов». Данной организацией, имеющей лицензию разработан проект лесоустройства на 10 лет с разбивкой по годам.

Кем контролируется санитарная рубка деревьев в администрации Бердска? Напишите имя и должность ответственного лица.

- МБУ «УПР г. Бердска», директор – Шерстобитова С.В., главный специалист – Неустроев А.И.