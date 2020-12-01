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Задержали за мошенничество экс-главу Минздрава Наталию Ледяеву

10:54 01.12.2020 Фото: © Официальный портал Иркутской области
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Путем обмана Наталия с сыном похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты.

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Наталия Ледяева

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудниками правоохранительных органов установлен еще один эпизод преступной деятельности, связанный с поставками средств индивидуальной защиты в рамках государственной закупки.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

На данный момент установлено, что Ледяева, используя своё служебное положение, обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохранения Иркутской области указанного государственного контракта, осознавая, что её сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия. Впоследствии фигурантами уголовного дела в рамках указанного государственного контракта была осуществлена поставка в учреждения здравоохранения Иркутской области лицевых масок и респираторов, не соответствующих условиям и целям указанного государственного контракта и не прошедших государственную регистрацию в качестве медицинских изделий. При этом с целью придания вида законности совершенной поставки, поставляемые товары были сопровождены регистрационными удостоверениями на иные медицинские изделия.  После в рамках исполнения указанного контракта в качестве оплаты из бюджета Иркутской области необоснованно были перечислены денежные средства в сумме около 25 млн рублей.

Сегодня следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области бывший министр здравоохранения Ледяева задержана. По месту жительства проведены обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

арест мошенничество экс-глава Наталия Ледяева
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