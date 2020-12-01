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Качнуло не на шутку: сильное землетрясение магнитудой 6,6 напугало жителей Сахалина

10:26 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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Известно, что ни пострадавших, ни разрушений при землетрясении не было.

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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение ощущалось как толчки магнитудой в два-три балла.
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6 - ощущалось оно как толчки двух-трех баллов.

Землетрясение было зафиксировано в 01:54 по московскому времени.

"Землетрясение ощутили жители юга Сахалина силой до двух-трех баллов. В частности, его почувствовали жители Томари, Долинска, Холмска, села Горнозаводск Невельского района, села Троицкое Анивского района и пригорода Южно-Сахалинска", -сообщает Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Известно, что ни пострадавших, ни разрушений при землетрясении не было.

землетрясение магнитуда
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