Качнуло не на шутку: сильное землетрясение магнитудой 6,6 напугало жителей Сахалина

Известно, что ни пострадавших, ни разрушений при землетрясении не было.

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение ощущалось как толчки магнитудой в два-три балла.

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 6,6 - ощущалось оно как толчки двух-трех баллов.

Землетрясение было зафиксировано в 01:54 по московскому времени.

"Землетрясение ощутили жители юга Сахалина силой до двух-трех баллов. В частности, его почувствовали жители Томари, Долинска, Холмска, села Горнозаводск Невельского района, села Троицкое Анивского района и пригорода Южно-Сахалинска", -сообщает Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Известно, что ни пострадавших, ни разрушений при землетрясении не было.