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Общество / Стиль жизни

Хрустальные зимние поздравления и красивые живые картинки с первым днем зимы - 1 декабря 2020 года

10:21 01.12.2020 Фото: bipbap
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Морозный воздух бодрит и оповещает, что зимушка наступила! А значит настал период теплых пледов, больших кружек чая, волшебства, радости и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!

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Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами

Сегодня 1 декабря - начало зимы. Все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием такого долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами, ведь впереди так много новогодних праздников, а время, которое, казалось бы, остановилось в будничных заботах, пролетит быстро и незаметно.

На нашем сайте Вы найдете интересные, веселые и поднимающие настроение поздравления с наступлением зимы, которые принесут тепло в дом того, кому Вы решитесь их подарить. Пускай первые хмурые дни не будут ни для кого печальными, ведь впереди всех ждет новый год, а значит, новые перемены и радости в жизни.

Поздравления

С первым днем зимы сегодня
Я хочу поздравить вас,
Настроенье пусть зимою
Будет просто высший класс,
Будем мы кататься с горок,
Ждет лыжня нас и каток,
И никто этой зимою

Пусть не будет одинок!
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Готовь перчатки и коньки,
И сани доставай с балкона,
Зима пришла, зима пришла,
Давай скорее, прочь из дома!

Давай гулять и отмечать,

И строить новые надежды,
Давай опять начнем мечтать,
Наденем теплую одежду!

Пускай зима подарит радость,
И принесет тебе добро,
Пускай зима подарит счастье,
И пусть все будет хорошо!

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Вот и первый день зимы —
Пусть он вам понравится:
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!

Пусть же счастье принесёт
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг

И веселье чистое!

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С первым днем зимы! Пусть звонкой песней
Зазвучит зима в твоей судьбе,
Станут дни прекрасней и чудесней,
Белые снега даря тебе!

Пусть мороз картину нарисует

Из искристых кружев серебра,
Вьюга для тебя пусть наколдует
Счастья, восхищенья и добра!

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Наконец, зима пришла,
Первый день свой принесла,
Долгожданный и прелестный,

Пусть все будет в нем чудесно!

Если слякоть во дворе,
Если виден дождь в окне,
Или снежная метель,
Ты погоде той не верь.

Поздравляю всех, друзья,
На пороге уж зима,
Пусть подарит радость, свет,

Защитит от хлопот, бед!

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Морозы первые пришли,
Снежинки в воздухе кружатся.
Встречаем первый день зимы,
В надежде чуда, веры, счастья.

И с наступлением декабря

Все в ожидании новогоднем.
Желаем, радостей, друзья,
И разных благ, душе угодных!

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С первым днём зимы Вас всех,
Ждёт всегда, Вас пусть успех,
Пусть декабрь не балует,

Пусть снежинкой поцелует!

Нежно пусть обнимет ветром,
Предварительно согретым
Вас, укутав, в счастья плед —
Спрячет пусть от разных бед!

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Источник: pozdravok bipbap

1 декабря начало зимы открытки первый день зимы поздравления
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