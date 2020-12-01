Хрустальные зимние поздравления и красивые живые картинки с первым днем зимы - 1 декабря 2020 года

Сегодня 1 декабря - начало зимы. Все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?
В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием такого долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами, ведь впереди так много новогодних праздников, а время, которое, казалось бы, остановилось в будничных заботах, пролетит быстро и незаметно.
На нашем сайте Вы найдете интересные, веселые и поднимающие настроение поздравления с наступлением зимы, которые принесут тепло в дом того, кому Вы решитесь их подарить. Пускай первые хмурые дни не будут ни для кого печальными, ведь впереди всех ждет новый год, а значит, новые перемены и радости в жизни.
Поздравления
С первым днем зимы сегодня
Я хочу поздравить вас,
Настроенье пусть зимою
Будет просто высший класс,
Будем мы кататься с горок,
Ждет лыжня нас и каток,
И никто этой зимою
Готовь перчатки и коньки,
И сани доставай с балкона,
Зима пришла, зима пришла,
Давай скорее, прочь из дома!
Давай гулять и отмечать,
Давай опять начнем мечтать,
Наденем теплую одежду!
Пускай зима подарит радость,
И принесет тебе добро,
Пускай зима подарит счастье,
И пусть все будет хорошо!
Вот и первый день зимы —
Пусть он вам понравится:
Белым снегом всё укрыть
К нам пришла красавица!
Пусть же счастье принесёт
Зимушка искристая,
Радость, доброту, восторг
С первым днем зимы! Пусть звонкой песней
Зазвучит зима в твоей судьбе,
Станут дни прекрасней и чудесней,
Белые снега даря тебе!
Пусть мороз картину нарисует
Вьюга для тебя пусть наколдует
Счастья, восхищенья и добра!
Наконец, зима пришла,
Первый день свой принесла,
Долгожданный и прелестный,
Если слякоть во дворе,
Если виден дождь в окне,
Или снежная метель,
Ты погоде той не верь.
Поздравляю всех, друзья,
На пороге уж зима,
Пусть подарит радость, свет,
Морозы первые пришли,
Снежинки в воздухе кружатся.
Встречаем первый день зимы,
В надежде чуда, веры, счастья.
И с наступлением декабря
Желаем, радостей, друзья,
И разных благ, душе угодных!
С первым днём зимы Вас всех,
Ждёт всегда, Вас пусть успех,
Пусть декабрь не балует,
Нежно пусть обнимет ветром,
Предварительно согретым
Вас, укутав, в счастья плед —
Спрячет пусть от разных бед!