Хрустальные зимние поздравления и красивые живые картинки с первым днем зимы - 1 декабря 2020 года

Морозный воздух бодрит и оповещает, что зимушка наступила! А значит настал период теплых пледов, больших кружек чая, волшебства, радости и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают любящие сердца!

Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами

Сегодня 1 декабря - начало зимы. Все уже давно привыкли, что первый день зимы — это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна — ну разве это не настоящая сказка?

В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием такого долгожданного чуда. Во взрослой жизни наступление зимы у многих переплетается скорее с заботами, ведь впереди так много новогодних праздников, а время, которое, казалось бы, остановилось в будничных заботах, пролетит быстро и незаметно.

На нашем сайте Вы найдете интересные, веселые и поднимающие настроение поздравления с наступлением зимы, которые принесут тепло в дом того, кому Вы решитесь их подарить. Пускай первые хмурые дни не будут ни для кого печальными, ведь впереди всех ждет новый год, а значит, новые перемены и радости в жизни.

Поздравления

С первым днем зимы сегодня

Я хочу поздравить вас,

Настроенье пусть зимою

Будет просто высший класс,

Будем мы кататься с горок,

Ждет лыжня нас и каток,

И никто этой зимою









Пусть не будет одинок!

Готовь перчатки и коньки,

И сани доставай с балкона,

Зима пришла, зима пришла,

Давай скорее, прочь из дома!

Давай гулять и отмечать,



И строить новые надежды,Давай опять начнем мечтать,Наденем теплую одежду!

Пускай зима подарит радость,

И принесет тебе добро,

Пускай зима подарит счастье,

И пусть все будет хорошо!

Вот и первый день зимы —

Пусть он вам понравится:

Белым снегом всё укрыть

К нам пришла красавица!

Пусть же счастье принесёт

Зимушка искристая,

Радость, доброту, восторг



И веселье чистое!

С первым днем зимы! Пусть звонкой песней

Зазвучит зима в твоей судьбе,

Станут дни прекрасней и чудесней,

Белые снега даря тебе!

Пусть мороз картину нарисует







Из искристых кружев серебра,Вьюга для тебя пусть наколдуетСчастья, восхищенья и добра!

Наконец, зима пришла,

Первый день свой принесла,

Долгожданный и прелестный,



Пусть все будет в нем чудесно!

Если слякоть во дворе,

Если виден дождь в окне,

Или снежная метель,

Ты погоде той не верь.

Поздравляю всех, друзья,

На пороге уж зима,

Пусть подарит радость, свет,



Защитит от хлопот, бед!

Морозы первые пришли,

Снежинки в воздухе кружатся.

Встречаем первый день зимы,

В надежде чуда, веры, счастья.

И с наступлением декабря



Все в ожидании новогоднем.Желаем, радостей, друзья,И разных благ, душе угодных!

С первым днём зимы Вас всех,

Ждёт всегда, Вас пусть успех,

Пусть декабрь не балует,



Пусть снежинкой поцелует!

Нежно пусть обнимет ветром,

Предварительно согретым

Вас, укутав, в счастья плед —

Спрячет пусть от разных бед!

Источник: pozdravok bipbap