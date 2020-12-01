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Дарит очередь на КТ на 3 декабря 2020 в клинику МРТ ожидавшая ее месяц Олеся в Бердске. Кто ее заберет?

10:39 01.12.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Из-за пандемии попасть на обследование было практически невозможно. Но она ей не понадобилась, у женщины оказался обычный бронхит.

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Воспалительный процесс в лёгких – это проявление группы заболеваний, которые были вызваны бактериями, вирусными инфекциями, грибками, токсическими веществами
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Дарит очередь на КТ на 3 декабря 2020 в клинику МРТ ожидавшая ее месяц Олеся в Бердске. Кто ее заберет?Сколько педагогов и учеников заболели COVID-19 за сутки на 1 декабря в Бердске, стало известноЕщё 689 новостей

Отдает очередь на КТ в клинике МРТ жительница Бердска Олеся. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", чтобы рассказать об этом и предложить запись тем, кому она сейчас больше нужна. Женщина заболела в октябре и записалась на обследование, но оно ей не понадобилось. У Олеси начался кашель, но коронавирус не подтвердился, оказался обычный бронхит.

В то время было очень сложно записаться на КТ, можно было это сделать только на месяц вперед. Отменять она ее не стала, на всякий случай.

- У меня оказался обычный бронхит. Но я не стала отменять запись, вдруг заболел бы кто другой из близких, и она бы понадобилась. Такие времена сейчас, - рассказала Ольга 1 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Олеся записана на 3 декабря в клинике МРТ Академгородка. Она готова ее отдать первому, кто напишет ей на почту. В то время цена обследования была 3500, подробности нужно уточнить в клинике.

- Вдруг кому-то из жителей Бердска нужно срочно пройти КТ и это жизненно важно, - отметила Олеся.

Почта Олеси zaholes@mail.ru. Пишите, если вам необходимо КТ. Олеся ответит самому первому.

COVID-19 коронавирус КТ очередь на КТ
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