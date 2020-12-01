Мертвое место: на кладбище нашли тайник с 50 млн рублей оперативники

Сотрудник электросетевой компании, желая избежать негативных для себя последствий, согласился с предложением своего руководителя, но попросил время для поиска и сбора данной суммы.

В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, следователи изъяли на кладбище более 50 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края. Он обвиняется в обещании посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела при оперативной поддержке сотрудников УФСБ России по краю обнаружен тайник с крупной суммой денег.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года, заместителю генерального директора было известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. По данным следствия Фигурант предложил подчиненному оказать содействие в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за не привлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник электросетевой компании, желая избежать негативных для себя последствий, согласился с предложением своего руководителя, но попросил время для поиска и сбора данной суммы. Впоследствии, мужчина, осознав противоправность данных действий, 7 октября 2020 года сообщил в органы Следственного комитета.

Напомним, что 8 октября 2020 года следователи в служебном кабинете и жилище фигуранта провели ряд обысков, в ходе которых изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Кроме того, была изъята интересующая следствие документация, флеш носители.

26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных иных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.



Источник: kuban.sledcom.ru