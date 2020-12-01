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Маски - это не модно: накажут за дефиле без масок филармонию в Новосибирске

12:15 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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-Я попрошу виновных привлечь к дисциплинарной ответственности с лишением части премии, - сказал Травников в ходе оперативного совещания правительства.

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Новосибирское Минкультуры привлекут в ответственности за проведение мероприятия без масок

25 ноября в концертном зале Новосибирской филармонии состоялась торжественная церемония вручения деятелям культуры региона премии "Короли изящных искусств".
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил привлечь к дисциплинарной ответственности руководство регионального Министерства культуры и сотрудников филармонии за проведение церемонии для деятелей культуры без соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, в частности, без ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

"У нас на площадке главной сцены филармонии прошел сбор любителей изящных искусств и высокой моды. Это мероприятие прошло с грубым нарушением мер санитарной безопасности, без масок, без соблюдения социальной дистанции, еще и с демонстрацией фотографий с соцсетях. По моему поручению управление административных органов провело расследование, действительно эти нарушения были, они были допущены в том числе и руководителями министерства, и руководителем этого учреждения. Я попрошу виновных привлечь к дисциплинарной ответственности с лишением части премии", - сказал Травников в понедельник в ходе оперативного совещания правительства.

Ряд ранее местных СМИ опубликовали информацию о том, что 25 ноября в концертном зале Новосибирской филармонии состоялась торжественная церемония вручения деятелям культуры Новосибирской области премии "Короли изящных искусств", организованной при поддержке Министерства культуры региона. На фотографиях с мероприятия, опубликованных с соцсетях, гости церемонии не соблюдают социальную дистанцию и находятся без масок.

С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100 человек. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

Источник: ТАСС

масочный режим филармония штраф
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