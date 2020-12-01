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Притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы дальновидная невеста

12:30 01.12.2020 Фото: pixabay.com
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После торжества пара провела медовый месяц в Турции.

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Невеста притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

Жительница Великобритании Тони Стенден притворилась смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу мечты, пишет газета Mirror.
Уточняется, что 29-летняя девушка выдумала, что у нее последняя стадия рака. Ради правдоподобности она даже постриглась налысо и давала интервью, рассказывая о своем смертельном заболевании.
"Рак подобрался к моей голове, костям, он везде", — приводятся слова женщины.

Друзья собрали для Стенден восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов (около 870 тысяч рублей. — Прим. ред.), чтобы подарить девушке и ее партнеру Джеймсу "свадьбу, которую они заслуживают". После торжества пара провела медовый месяц в Турции. Вскоре друзья разоблачили ее обман.
"Она могла бы получить Оскар, ее игра была настолько хороша. Она всех нас обманула", — рассказал один из ее приятелей.

После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать девушку вернуть пожертвования.

мошенничество пожертвования свадьба Тони Стенден
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